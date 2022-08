नवी दिल्ली जिथे प्राण्यांना भक्तीभावाने पूजले जाते अशा मंदिरांबद्दल तुम्ही जाणून घ्यायलाच हवे. Animals Are Not Sacrificed But Worshipped In Temples भारतीय देवी देवतांची नावे अनेकदा प्राण्यांशी जोडली जातात. त्याचे नाव बहुतेक देवी-देवतांचे वाहक म्हणून संबंधित आहे. येथे निसर्ग आणि प्राणी या दोघांची पूजा करणे हे हिंदू परंपरेचे वैशिष्ट्य आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी देवाला प्रसन्न करण्यासाठी प्राण्यांचा बळीही दिला जातो. बलिदानाच्या परंपरेबाबत आता बदल होत आहेत. प्राण्यांना मारले जाऊ नये, अशी भावना लोकांमध्ये जागृत होत आहे. याचसंदर्भात काही मंदिरांबद्दलही जाणून घेतले पाहिजे, जिथे प्राण्यांच्या येण्यावर निर्बंध नाही तर त्यांना खायलाही दिले जाते आणि त्यांची पूजाही केली जाते. Animals Are Worshipped In Temples

केरळमधील कासारगोड येथील अनंतपुरा तलाव मंदिरात तुम्ही 'शाकाहारी' मगर पाहू शकता. येथे येणारे भाविक तांदूळ नैवेद्य देतात आणि येथील मगर हाच प्रसाद खातात. येथील मंदिरात एक मगर आहे, ती 75 वर्षांची आहे. त्याचा फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मंदिर बंद झाल्यानंतर बाबिया नावाची मगर गर्भगृहात प्रवेश करते असे सांगितले जाते. भक्त त्यास भाग्यवान मानतात. तिथल्या पंडित आणि भक्तांनी कधीच विरोध केला नाही.

राजस्थानच्या बिकानेरच्या देशनोक शहरात करणी माता मंदिर हे एक असे ठिकाण आहे जिथे उंदरांना रोग वाहणारे प्राणी मानले जात नाही, तर ते पूजनीय आहेत. त्यांना कबास म्हणतात. या मंदिरात सुमारे 20,000 काळे उंदीर राहतात, जेथे लांबच्या प्रवासाला जाणारे प्रवासी त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रार्थना करतात. Animals Are Worshipped In Temples

तामिळनाडूतील मदुराई येथील मंदिरात तुम्हाला कोंबडा आणि बैल एकत्र दिसू शकतात. मदुराई अलगर मंदिरात भक्त गायीच्या वासराला अन्न देतात. मठांमध्ये गायींची काळजी घेतली जाते. मंदिराच्या आवारात बैल मोकळे फिरतात.

कर्नाटकातील चन्नापटना मंदिरात दोन कुत्र्यांची मूर्ती आहे. लोक त्याची पूजा करतात. एक मूर्ती अतिशय आक्रमक मुद्रेत, तर दुसरी शांत मुद्रेत दिसते. छत्तीसगडमध्ये एक मंदिर आहे, जिथे दररोज अनेक अस्वल प्रसाद खाण्यासाठी येतात. त्यानंतर ते नऊ वेळा मंदिराला प्रदक्षिणा घालतात. ते कोणत्याही भक्तावर हल्ला करत नाहीत.

