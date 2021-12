गोवा (पणजी) - आजच्या दिवशी म्हणजो १९ डिसेंबर १९६१ रोजी भारतीय सेनेने गोवा, दमण व दीव हा पोर्तुगीज हिंदुस्थानातील ऊर्वरित प्रदेश मुक्त केला. दादरा व नगर हवेली हा पोर्तुगीज हिंदुस्थानातील प्रदेश त्यापूर्वीच मुक्त करण्यात आला होता. (What is the history of Goa liberation struggle?) गोव्याच्या मुक्तीबरोबर पोर्तुगीजांचे (History of Goa Liberation War) हिंदुस्थानातील सुमारे ४५० वर्षांचे राज्य संपुष्टात आले. याबाबत शारदा सावईकर त्यांचे वडील आणि तीन भाऊ असे पाच जणांचे कुटुंब या गोवा मुक्तीसंग्रामात सहभागी झाले होते. त्यामित्ताने स्वातंत्र सेनानी शारदा सावाईकर यांच्याशी ईटीव्हीची खास बातचीत-

गोवेकारांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले

(१९६१)च्या युद्धानंतर भारतभूमीवरील उरलेसुरले पोर्तुगीज अधिपत्य समाप्त झाले. तसेच, गोवा, दमण व दीव हा प्रदेश संपूर्णपणे मुक्त झाला. या अर्थाने, (१९६१)चे युद्ध हा गोवा मुक्ती आंदोलनाचा शेवटचा व अत्यंत महत्त्वपूर्ण टप्पा होता. तरीही आपणास हे लक्षात घ्यावे लागेल, की हे मुक्तीयुद्ध म्हणजे गोवा मुक्ती आंदोलनाचा फक्त एक लहानसा भाग होता. या युद्धाव्यतिरिक्त गोवा मुक्ती आंदोलनाचा खूप मोठा इतिहास आहे, ज्यामध्ये स्थानिक गोवेकर स्वातंत्र्यसैनिकांचा खूप मोठा वाटा आहे. यात अनेक गोवेकारांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. काहींनी या सत्याग्रहात सहभाग घेतला. अशाच एक सत्याग्रही शारदा सावाईकर सांगतात की त्यांनी वयाच्या 15 व्या वर्षी गोव्याच्या मुक्तीसंग्रामात भाग घेतला. आणि पुढे त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. तुरुंगात असताना पोलिसांचा मारही खावा लागला.

गोवा मुक्तीसंग्रामचा काय आहे इतिहासाबाबात

त्या काळात खूप यातना भोगल्या- शारदा सावाईकर

बालवयात शिकत असताना घरातूनच स्वातंत्र लढ्याकडे आपले मन वळले गेले, आपल्या शिक्षकांनी सांगितले आपण स्वातंत्र होऊन भारतात विलीन झालो तर आपल्याला हे दिवस भोगावे लागणार नाहीत, आपले सण संस्कृती जोपासताना कोणतीही बंधने येणार नाहीत, आपण या जुलमी राजवतीतून मुक्त झालो तर आपण भारताचा एक भाग होणार म्हणूनच आपण या लढ्याकडे अधिक आकर्षित होऊन या मुक्तीसंग्रामची वाट धरल्याचे शारदा सावाईकर सांगतात.

गोवा राज्य आज स्वातंत्र्याची 60 वर्षे पूर्ण करतोय. मात्र, याच 60 वर्षांपूर्वीचा काळ खूप वेदनांनी भरलेला होता. ज्या पद्धतीने आज आम्ही आमच्या भूमीत मोकळा श्वास घेतो तेवढे स्वतंत्र तेव्हा न्हवते. आज तर आनंदी आनंद आहे हे सांगताना शारदा सावाईकर याना अश्रू अनावर झाले.

पोर्तुगीज गोव्यात येण्यापूर्वी येथे अनेक राजांनी राज्य केले. यात अनेक हिंदू व मुस्लिम राजे होते. हिंदू राजे यांनी गोमंतक भूमीच्या प्रगतीचाच विचार केला. मात्र, त्यांनंतर आलेल्या मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी गोव्यावर वक्रदृष्टी टाकली. मात्र, त्याहून अधिक भयानक वक्रदृष्टी टाकली होती ती पोर्तुगीज यांनी. त्यांनी भारतात पर्यायाने गोव्यात पाय रोवताच पहिल्या प्रथम येथे मोठ्या प्रमाणात धर्मातरण करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर येथील संस्कृतीवर गदा आणली म्हणून पोर्तुगीजांच्या या जुलमी राजवटीचा काळ हा गोव्यासाठी अतिशय वेदनादायी असल्याचे इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. प्रांजल साखरदांडे यांनी सांगत गोव्याला स्वातंत्र मिळवून देण्यासाठी गोवेकारांसोबत भारतातील अनेक लोकांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले. यावर त्यांनी बोलताना प्रकाशझोत टाकला आहे.

