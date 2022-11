नविन वर्षाला सुरुवात झाली की, आनंदाला पारावार उरत नाही. नविन वर्षाला सुरुवात होताच, अनेक सण आणि विशेष दिवसांची पर्वनीच सुरु (what is special in month of January 2023) होत असते. जाणुन घेऊया वर्षे 2023 च्या जानेवारी महिन्यात कोणकोणते सण आणि काय-काय (Festivals and Other Happening) आहे ते. New Year 2023

1 जानेवारी 2023 : 1 जानेवारी 2023 रोजी रविवार (what is special in month of January 2023) येत आहे. रविवारी सगळ्यांनाच सुट्टी असल्यामुळे, आदल्या दिवशी शनिवारी रात्री उशिरा पर्यंत लोकांना नविन वर्षे साजरे करता येईल. तसेच, सलग सुट्टया येत असल्याने अनेकांना बाहेर जाऊन नविन वर्षे साजरे करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे 1 जानेवारी 2023 ची सुरुवातच सगळ्यांसाठी स्पेशल ठरणार आहे.

12 जानेवारी 2023 : 12 जानेवारी 2023 रोजी गुरुवार येत आहे. या दिवशी तत्वज्ञ 'स्वामी विवेकानंद' यांची जयंती आहे. भारतात हा दिवस 'राष्ट्रीय युवा दिवस' म्हणुन साजरा केल्या जातो. या दिवशी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केल्या जाते.

15 जानेवारी 2023 : 15 जानेवारी 2023 रोजी रविवार येत आहे. या दिवशी 'मकर संक्रांतीचा' सण आहे. हिंदू धर्मात मकर संक्रांतीचे विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करतो. त्याला मकर संक्रांत म्हणतात. 2023 मध्ये मकर संक्रांती 15 जानेवारीला आहे. या दिवसाला तिळसंक्रात तसेच पोंगल देखील म्हणतात. 2023 च्या जानेवारी महीन्यात या दिवशी रविवार येत असल्याने पतंग प्रेमींना पतंग उडविण्याचा आनंद लुटता येणार आहे. बघुया मकर संक्रांत साजरी करण्याचा काय आहे मुहूर्त?

मकर संक्रांती 2023 मुहूर्त : मकर संक्रांती 2023 तारीख : 15 जानेवारी 2022 (रविवार), पुण्यकाळ मुहूर्त : ०७:१५:१३ ते १२:३०:००, कालावधी: 5 तास 14 मिनिटे, महापुण्य काल मुहूर्त : ०७:१५:१३ ते ०९:१५:१३, कालावधी: 2 तास 0 मिनिटे, संक्रांतीचा मुहूर्त: 14 जानेवारी 20:21:45 वाजता आहे.

23 जानेवारी 2023 : 23 जानेवारी 2023 रोजी सोमवार येत आहे. या दिवशी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती आहे. भारतात हा दिवस 'पराक्रम दिवस' म्हणुन साजरा केल्या जातो. या दिवशी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युवकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केल्या जाते. तसेच ज्या बालकांनी तसेच युवकांनी काही पराक्रम गाजविले आहेत,त्यांना पुरस्कृत केल्या जाते.

26 जानेवारी 2023 : 26 जानेवारी 2023 रोजी गुरुवार येत आहे. २६ जानेवारी या दिवसाला खास महत्त्व आहे. हा दिवस म्हणजे 'प्रजासत्ताक दिन'. २६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५० हे दोन दिवस भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचे दिवस आहेत. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. त्यानंतर दोनच महिन्यांत म्हणजेच २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार भारत एक प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले. या घटनांची आठवण म्हणून देशात २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिवशी नवी दिल्लीत भव्य परेड पाहायला मिळते. संपूर्ण जगाला भारत आपली ताकद दाखवतो. देशभरात देखील अनेक कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जातं.

26 जानेवारी 2023 : 26 जानेवारी 2023 रोजी गुरुवार येत आहे. माघ महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या पाचव्या तिथीला 'वसंत पंचमी' साजरी केली जाते. या दिवसापासून भारतात वसंत ऋतु सुरू होतो. या दिवशी सरस्वती पूजनही केले जाते. वसंत पंचमीला सूर्योदयानंतर आणि दिवसाच्या मध्यभागी पूजा केली जाते. या वेळेला दुपारचे दिवस देखील म्हणतात. जर पंचमी तिथी मध्यान्हानंतर सुरू होत असेल, तर अशा स्थितीत वसंत पंचमीची पूजा दुसऱ्या दिवशी केली जाते. तथापि, ही पूजा दुसर्‍या दिवशी केली जाईल तरच ती तारीख पहिल्या दिवसाच्या मध्यभागी सुरू झाली नाही; म्हणजेच पंचमी तिथी मध्यान्हात नसावी. इतर सर्व परिस्थितीत, पूजा पहिल्या दिवशीच केली जाईल. या कारणास्तव, कधीकधी वसंत पंचमी पंचांगानुसार चतुर्थी तिथीला देखील येते. पौराणिक मान्यतेनुसार, या दिवशी देवी रती आणि भगवान कामदेवाची पूजा करण्याचाही नियम आहे.

या दिवशी उपरोक्त मुहूर्तानुसार साहित्य, शिक्षण, कला इत्यादी क्षेत्राशी संबंधित लोक विद्येची देवी सरस्वतीची पूजा करतात. देवी सरस्वतीच्या उपासनेसोबत सरस्वती स्तोत्राचे पठण केल्यास आश्चर्यकारक परिणाम प्राप्त होतात आणि देवी प्रसन्न होते, अशी मान्यता आहे. New Year 2023