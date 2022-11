पाटणा : जन सूरज पदयात्रेच्या ४३ व्या दिवशी आज बेतिया येथील एमजेके कॉलेजमध्ये जिल्हा अधिवेशन ( Jan Suraj Yatra Meeting in Bettiah ) आयोजित करण्यात ( Prashant Kishor is Ready to Play an Active Role in Politics ) आले होते. पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील 18 ब्लॉकमधील हजारो लोक या अधिवेशनात ( Prashant Kishor is Taking Peoples Pulse Through Jan Suraj Yatra ) सहभागी झाले होते. अधिवेशनात जन सूरजच्या पक्षाच्या स्थापनेवर महासभेदरम्यान मतदान ( Prashant Kishor will Establish a Political Party in Future ) घेण्यात आले आणि सर्वांसमोर मतमोजणीही झाली. मतदानाचा निकाल जवळपास एकतर्फी लागला. एकूण 2887 लोकांनी मतदानात भाग घेतला, त्यापैकी 2808 लोकांनी जन सूरज अभियान राजकीय पक्ष बनण्याच्या बाजूने मतदान केले. केवळ 89 लोकांनी राजकीय पक्ष होण्याच्या विरोधात मतदान केले.

प्रशांत किशोर बिहारच्या राजकारणात सक्रिय

18 ब्लॉकमधील शेकडो लोक सहभागी झाले : या सत्रात, पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील जन सूरजशी संबंधित सर्व 18 ब्लॉकमधील हजारो लोक या कार्यक्रमाचा भाग बनले. कार्यक्रमाची सुरुवात ( Voting For Forming Political Party At Jan Suraj ) मतदानाने झाली. यानंतर विशेष पाहुण्यांचे मंचावर आगमन झाले आणि त्यांनी संबोधित केले. यानंतर प्रशांत किशोर यांनी जन सुरज यांच्या विचार आणि दूरदृष्टीबद्दल आपले म्हणणे मांडले. त्यांच्या भाषणानंतर राजकीय पक्ष स्थापनेच्या प्रश्नावर मतमोजणी झाली.

जनतेला जाग आली तेव्हा महाआघाडी-भाजपचे कार्ड साफ झाले : पश्चिम चंपारणच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या हजारो लोकांना संबोधित करताना प्रशांत किशोर म्हणाले, "माझे स्वप्न बिहारचे मुख्यमंत्री होण्याचे नाही, माझे स्वप्न आहे. माझ्या आयुष्यात असा बिहार व्हावा म्हणून मुंबई, गुजरातमधील लोक बिहारमध्ये कामासाठी आले ते मी पाहू शकतो. लोक म्हणतात की, तुम्ही खूप अवघड काम हाती घेतले आहे, ते कसे शक्य होईल.

बिहारमध्ये आहे खूप जात, मसल पॉवर आणि पैसा : ते म्हणाले की, बिहारमध्ये खूप जात, मसल पॉवर, पैसा आहे, असे समीकरण आधीपासूनच आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो की, आम्ही येथे फक्त लढण्यासाठी आलो नाही. आम्ही येथे लढण्यासाठी आणि जिंकण्यासाठी आलो आहे. आता माझ्याकडे फक्त 40 दिवस आहेत. कोणाचे मत कापले जाणार, महाआघाडीचे मत कापले जाणार की भाजपचे मत कापले जाणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तर मी तुम्हाला सांगतो की पब्लिकला जाग आली की ते दोघांनाही तोडून टाकतील.

बिहारचे राजकारण मोदी झाले आहे : प्रशांत किशोर म्हणाले की, बिहारमध्ये मोदींचा प्रभाव खूपच मजबूत आहे. त्याचवेळी जनतेला आवाहन करताना प्रशांत किशोर म्हणाले की, लोकांनी मोदींच्या राजकारणातून बाहेर पडावे. गुन्हेगारीचे जंगल राजवट पुन्हा येऊ द्यायचे नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. राज नितीशकुमार यांनी नोकरशाहीचे नवे जंगल निर्माण केले आहे, हेही संपवावे लागेल. तिन्ही संपवायचे आहेत.

बडा केक बनेगा तो सब का शेअर बडा होगा : बिहारमधील तरुणांना रोजगार देण्याच्या प्राधान्यावर प्रशांत किशोर यांनी युवकांना संबोधित करताना सांगितले की, आम्ही बिहारमध्ये इतक्या नोकऱ्या निर्माण करू की, आरक्षित आणि अनारक्षित प्रवर्गातून येणारे सर्व तरुण. संधी मिळेल ते पुढे म्हणाले की, सध्याची परिस्थिती अशी आहे की नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत आणि उपलब्ध असलेल्या मर्यादित नोकऱ्यांसाठी खूप भांडण होत आहे. याचाच फायदा घेत पुढारी तुमची फसवणूक करतात, आम्हाला मत द्या, आम्ही तुम्हाला नोकरी मिळवून देऊ आणि मग तुम्ही त्यांचे बंधू कामगार बनता. त्यामुळेच जेव्हा रोजगाराचा मोठा केक तयार होईल तेव्हा त्यात सर्व वर्गाचा वाटाही मोठा असेल.

पक्षाची स्थिती व दिशा ठरवण्यावर चर्चा : बेतिया जिल्ह्यातून ही बातमी येत आहे. 43 दिवसांच्या पदयात्रेनंतर जन सूरजचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांच्या हस्ते बेतिया एमजेके महाविद्यालयात पदयात्रा जिल्हा अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. जेथे पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील सर्व 18 ब्लॉकचे कामगार, ब्लॉक कमिटीचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावरून सर्वांना संबोधित करून पक्षाची स्थिती व दिशा ठरवण्यावर चर्चा झाली.

मुख्य भाग : पश्चिम चंपारण जिल्ह्यात होत असलेल्या या जिल्हा अधिवेशनाचा उद्देश हा आहे की, राजसुमारी लोकशाही प्रक्रियेनुसार होईल. मतदान होणार आहे. सर्व 18 ब्लॉकचे ब्लॉक कमिटी सदस्य मतदान करतील. त्यानंतर पक्षाची दिशा आणि दशा काय असेल हे ठरेल. जन सूरज पक्ष स्थापन होणार की नाही? निवडणूक लढवणार की नाही? बिहारच्या प्रत्येक जिल्ह्यात असेच जिल्हा अधिवेशन होणार आहे. त्यानंतर ब्लॉक कमिटी सदस्यांच्या मतदानानंतर पक्ष निवडणूक लढवणार की नाही याचा निर्णय जन सूरजचे संस्थापक प्रशांत किशोर आणि त्यांचे समिती सदस्य घेतील.

निष्कर्ष : जन सूरजचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी २ ऑक्टोबर रोजी भीतिहर्व गांधी आश्रमातून पदयात्रेला सुरुवात केली. या पदयात्रेचे एकूण 43 दिवस पूर्ण झाले आहेत. प्रशांत किशोर यांनी पदयात्रेदरम्यान सुमारे 120 पंचायती आणि 300 हून अधिक गावांमध्ये पायी फिरून तेथील लोकांच्या भेटी घेतल्या आणि तेथील समस्या जाणून घेतल्या. प्रशांत किशोर यांची ही पदयात्रा संपूर्ण बिहारमध्ये सुमारे एक वर्ष चालणार आहे. या दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा अधिवेशन होणार असून, मतदानातून हा पक्ष निवडणूक लढवणार की नाही याचा निर्णय घेतला जाणार असून जिल्हा अधिवेशनातील मतदानावरच पक्षाची स्थिती व दिशा काय असेल हे ठरणार आहे.