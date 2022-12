वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, 2023 मध्ये अनेक ग्रह राशी बदलणार आहेत. ज्यामध्ये देवांचे गुरु बृहस्पतीचे नाव देखील समाविष्ट आहे. गुरु ग्रह 22 एप्रिल 2023 रोजी मेष राशीत प्रवेश (Guru Planet Transit In Mesh) करणार आहे. त्‍यामुळे विरुद्ध राजयोग तयार होत आहे. 3 राशीच्या लोकांना या राजयोगाचा विशेष लाभ होण्याची (Vipreet Rajyog In 2023) अपेक्षा आहे. चला जाणून घेऊया कोणत्या राशीचे हे लोक आहेत... Raj Yog . Vipreet Rajyog In 2023 . Guru Planet Transit In Mesh . Sagittarius Zodiac . Capricorn Zodiac . Cancer Zodiac

धनु राशी : (Sagittarius Zodiac) विपरीत राजयोग तयार होत असल्याने, धनु राशीच्या लोकांना 2023 हे वर्षे शुभ आणि फलदायी सिद्ध होऊ शकते. कारण गुरु ग्रह तुमच्या राशीतून पाचव्या भावात प्रवेश करणार आहे. यामध्ये मुलांची अपेक्षा, प्रेमसंबंध आणि उच्च शिक्षण पुर्ण होण्याचे स्थान मानले जाते. त्यामुळे यावेळी तुम्हाला प्रेमप्रकरणात यश मिळू शकते. यासोबतच प्रेमविवाह होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे, ज्यांना मुलांची इच्छा आहे, त्यांना मुलांचे सुख मिळू शकते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ शुभ ठरू शकतो. जर त्याला परदेशात शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्याला यावेळी यश मिळू शकते.

मकर राशी : (Capricorn Zodiac) विपरीत राजयोग तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. कारण हा योग तुमच्या राशीतून चौथ्या घरात तयार होणार आहे. जे भौतिक सुख आणि मातेचे स्थान मानले जाते. म्हणूनच यावेळी तुम्हाला सर्व भौतिक सुखे मिळू शकतात. तसेच, यावेळी तुम्ही वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करण्याचा निर्णय घेऊ शकता. त्याच वेळी, तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या अनेक चांगल्या संधी मिळतील. मोठ्या लोकांशी तुमचे संपर्क वाढतील आणि भविष्यात तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. त्याच वेळी, तुमचे तुमच्या आईसोबतचे नातेही चांगले राहील आणि तुमच्या आईच्या मदतीने तुम्हाला पैसे मिळू शकतात.

कर्क राशी : (Cancer Zodiac) विरुद्ध राजयोग तयार झाल्यामुळे कर्क राशीच्या लोकांचे नशीब उजळू शकते. कारण हा योग तुमच्या कुंडलीच्या दहाव्या घरात तयार होणार आहे. जे काम आणि नोकरीचे ठिकाण मानले जाते. त्यामुळे, यावेळी तुम्हाला नवीन नोकरीची ऑफर मिळू शकते. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. त्याच वेळी, नोकरी इच्छित ठिकाणी हस्तांतरित केली जाऊ शकते. Raj Yog . Vipreet Rajyog In 2023 . Guru Planet Transit In Mesh . Sagittarius Zodiac . Capricorn Zodiac . Cancer Zodiac