बगहा (बिहार) - बिहारमधील पश्चिम चंपारण जिल्ह्यातील बगहा येथील नौरंगिया गावात जुनी परंपरा अजूनही जीवंत ( Naurangiya village of Bagaha ) आहे. येथे वैशाखच्या नवव्या दिवशी गावातील लोक घरे सोडून 12 तासांसाठी गावाबाहेर जंगलात जातात ( Villagers Went to forest for one day in Bagaha ) देवीला प्रसन्न करण्यासाठी हे केले जात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. यादरम्यान गावात शांतता असते. ही लोकांची प्राचीन श्रद्धा आहे. असे केल्याने देवीचा प्रकोप दूर होतो असे येथील लोक सांगतात.

नौरंगिया गावातील नागरिकाच्यां प्रतिक्रिया

गुरेही सोबत घेतली जातात - थारू समाजाचे प्राबल्य असलेल्या या गावातील लोकांमध्ये ही अनोखी प्रथा आजही कायम आहे. या प्रथेमुळे लोक नवमीच्या दिवशी आपली गुरे गावात सोडत नाहीत. त्यांना सोबत घेऊन जा. सर्व लोक जंगलात जाऊन दिवसभर घालवतात. आधुनिकतेच्या युगात या गावातील लोक अंधश्रद्धेच्या दुनियेत वावरत आहेत.

गावातील लोकांच्या मते, या प्रथेमागे देवीच्या कोपापासून मुक्ती मिळणे हे कारण आहे. वर्षापूर्वी या गावात साथीचे आजार झाल्याचे सांगितले जाते. गावात अनेकदा आगीच्या घटना घडत असत. चेचक, कॉलरा यांसारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव नेहमीच होत असे. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे गावात उद्ध्वस्त होण्याचे दृश्य होते. त्यामुळे यातून मुक्ती मिळावी म्हणून येथे साधना करून साधना करण्याची आज्ञा एका संताने दिली होती.

पूजा करताना महिला

अशी आहे अख्यायिका - दुसरीकडे गावातील काही लोक म्हणतात की, देवी माँ येथे राहणाऱ्या बाबा परमहंसांच्या स्वप्नात आली होती. नवमीच्या दिवशी गाव रिकामे करून सर्वांनी वनवासाला जावे, असा आदेश आईने बाबांना गावाच्या रागातून मुक्त करण्यासाठी दिला. तेव्हापासून ही परंपरा सुरू झाली. ती आजही अव्याहतपणे सुरू आहे.

जंगलात सामूहिक भोजणाचा कार्यक्रम

ग्रामस्थांचा येथे मुक्काम - नवमीच्या दिवशी लोक घरे सोडून वाल्मिकी व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या भजनी कुट्टी येथे जातात आणि संपूर्ण दिवस तेथे घालवतात. येथे गावकरी माँ दुर्गेची पूजा करतात. यानंतर, 12 तास उलटून, सर्वजण घरी परततात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे आजही लोक ही श्रद्धा एखाद्या सणाप्रमाणे साजरी करतात.

जेवण बनवण्यासाठी काम करताना नागरिक

घराला कुलूप लावू नका, सणासुदीचे वातावरण - या संपूर्ण प्रकरणाबाबत ग्रामस्थांनी सांगितले की, या दिवशी ते घराला कुलूपही लावत नाहीत. घर उघडे राहते. या काळात चोरी होत नाही. गाव सोडून बाहेरगावी राहण्याची ही परंपरा एखाद्या सणापेक्षा कमी नाही. या दिवशी जंगलात सहलीसारखे वातावरण असते. जत्रा भरते. त्याच वेळी पूजा करून सर्वजण रात्री परत येतात. या गावाचा हा विश्वास पाहिल्यानंतर या आधुनिकतेच्या युगात ओळखण्यापलीकडे काहीच नाही असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. ईटीव्ही भारत अशा कोणत्याही अंधश्रद्धेचे समर्थन करत नाही.

अश्याप्रकारे होते जंगलात सामूहिक जेवण

