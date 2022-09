डेहराडून - सध्या पितृपक्ष सुरू ( Pitru Paksh 2022 ) आहे. आपल्या पूर्वजांच्या शांतीसाठी आणि समृद्धीसाठी लोक अशा ठिकाणी जात आहेत, जिथे तीर्थयात्री पुजारी आपल्या पूर्वजांना श्राद्ध, तर्पण इत्यादी करतात. त्यासाठी बिहारमधील गया आणि उत्तराखंडमधील हरिद्वार आणि बद्रीनाथ ही महत्त्वाची ठिकाणे मानली गेली ( Shraddha in Gaya Haridwar Badrinath ) आहेत. बद्रीनाथला बैकुंठ धाम असेही ( Badrinath is also known as Vaikunth Dham ) म्हणतात. अशा स्थितीत बद्रीनाथ धाम येथे दररोज शेकडो लोक श्राद्ध करण्यासाठी येत ( Hundreds Of People Are Coming To Do Shraddha ) आहेत.

पुजाऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल - त्याचवेळी बद्रीनाथ येथील अशाच एका तीर्थयात्री पुजाऱ्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत ( Priest Video Viral ) आहे. ज्याला पाहून लोक हसत आहेत. त्याचबरोबर पितरांच्या शांतीसाठी विधी करताना उच्चारले जाणारे मंत्र तीर्थक्षेत्रातील पुजारी किती गांभीर्याने घेतात, असे यात ते सांगत आहेत.

पितृपक्ष

धार्मिक विधी - व्हिडिओनुसार, बद्रीनाथ धाममध्ये एक व्यक्ती पितरांच्या शांतीसाठी श्राद्ध करत आहे. पण विधी करत असलेल्या पुजाऱ्याला त्याच्या इतर यजमानांना पाहताच तो मंत्रोच्चार मध्येच सोडून दुसऱ्या यजमानाला थांबविण्यासाठी गेला. विधी करणाऱ्या व्यक्तीला एकटेच हसायला लावतात. त्यांच्यासोबत आणखी एका व्यक्तीने हा संपूर्ण प्रकार मोबाईलमध्ये व्हिडिओच्या स्वरूपात कैद केला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे पुजारी पुन्हा विधी करून घेत असतानाही त्यांचे संपूर्ण लक्ष दुसऱ्यांच्या संभाषणाकडे होते. ज्यासाठी ते मंत्रोच्चारांच्या मध्यातून उठले होते. हे पुजारी बद्रीनाथ धाममध्ये अनेक वर्षांपासून धार्मिक विधी करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा व्हिडिओ २ दिवस जुना आहे.