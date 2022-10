वाराणसी (यूपी): पश्चिम बंगालमधील 175 सदस्यांची एनजीओ टीम शनिवारी सकाळी वाराणसीला सिगरा पोलिस स्टेशनच्या परेड कोठीमध्ये पोहोचली. काशीला भेट देण्यासाठी आलेल्या बंगालच्या एनजीओच्या टीमने हॉटेलचालकावर सीसीटीव्हीमध्ये आक्षेपार्ह व्हिडिओ रेकॉर्ड (Varanasi hotel obscene video recording) केल्याचा आरोप (recorded offensive videos of girls ) केला आहे. (West Bengal NGO allegation on Varanasi Hotel Operator) पोलिसांनी सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर ताब्यात घेतला असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. (Offensive video recording of girls in Varanasi)

कपडे बदलतानाचे संपूर्ण दृश्य सीसीटीव्ही कॅमऱ्यात - पश्चिम बंगालमधील एक एनजीओ गुणवंत गरीब मुलांना वाराणसीला नेण्यासाठी शनिवारी वाराणसीत आली. ज्यामध्ये NGO सदस्यांसह 175 लोक होते. जे अनेक हॉटेल्समध्ये थांबले होते. ज्यामध्ये काही मुली एका वसतिगृहात राहिल्या. हॉलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आला होता. यावर एनजीओ ऑपरेटरने हॉटेल चालकाला कॅमेरा काम करत आहे की नाही अशी विचारणा केली. यावर हॉटेल चालकाने सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद असल्याचे सांगितले. सीसीटीव्ही कॅमेरा सुरू असल्याचे मुलींचे म्हणणे असून त्यांचे कपडे बदलतानाचे संपूर्ण दृश्य सीसीटीव्ही कॅमऱ्यात रेकॉर्ड (Varanasi hotel Girls cloth changing recording) करण्यात आले आहे. (West Bengal NGO on Varanasi hotel video)

एनजीओची हॉटेलचालकाविरुद्ध तक्रार- एसीपी विकास श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगालमधील पर्यटकांची एक टीम बनारसला भेट देण्यासाठी आली होती. यामध्ये हॉटेलमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा सुरू असताना काही मुलींनी कपडे बदलल्याची तक्रार केल्याची घटना समोर आली आहे. एनजीओ ऑपरेटरने याबाबत पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचताच पोलिसांनी सीसीटीव्हीचा डीव्हीआर ताब्यात घेतला आणि डीव्हीआर तपासला. यावेळी कॅमेरा सुरू होता. हॉटेलचालकाविरोधात स्वयंसेवी संस्थेने पोलिस ठाण्यात अर्ज दिला आहे. पीडितेच्या अर्जावरून गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.