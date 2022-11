तेलंगणा : व्हॅन ट्रंग हे व्हिएतनाममधील रिअल इस्टेट व्यावसायिक ( van trung gold home ) आहेत. व्यवसायानिमित्त तो परदेशात जात असे. काही वर्षांनी त्यांनी आपल्याच देशात स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय त्याला स्वत:साठी खास घर बांधायचे होते. काही इंटिरिअर डिझायनर्सशी बोलल्यानंतर त्याला विविध कल्पना सुचल्या. शेवटी, त्याने घराची रचना आतून आणि बाहेरून सुशोभित केल्याप्रमाणे करण्याचे ठरवले. ( This House Is Gold Its Not Fake )

तीन वर्षे लागली : व्हॅन ट्रंगची कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुमारे तीन वर्षे लागली. त्यांनी तीन मजली इमारत बांधली आणि आतून-बाहेर सोन्याचा मुलामा दिल्यासारखा रंग दिला. इतकेच नाही. त्याने आतील वस्तू आणि उपकरणे तसेच सोने किंवा सोन्याचा मुलामा देऊन डिझाइन केले. घर सोन्याने किंवा सोन्याचा मुलामा देऊन बांधले आहे असे कोणीही बाहेरील व्यक्तीला वाटेल.

पर्यटन क्षेत्र म्हणून : ते घर काही दिवसातच पर्यटन क्षेत्र बनले. या संधीचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या मालकाने घर पाहण्यासाठी सुमारे 400 रुपये प्रवेश शुल्क भरण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नाही तर पर्यटकांच्या अन्नाची गरज भागवण्यासाठी त्यांनी घराशेजारी एक कॅफेही उघडले. गेटपासून भिंतीपर्यंत, दिव्यांपासून ते स्वयंपाकाच्या भांड्यांपर्यंत सगळंच चकाचक आहे. पाहण्यासाठी दोन डोळे पुरेसे नाहीत, असे पर्यटक सांगतात.