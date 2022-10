पाळीव प्राण्याचे मालक (Pet owners can travel with their pets) त्यांच्या पाळीव प्राण्यांना (Cats Rabbits Dogs) घेऊन (flight as well as by train) त्यांच्यासोबत आकाशा एअरने प्रवास करू शकतात. कंपनीच्या व्यवस्थापनाने फ्लाइटची केबिन पाळीव प्राण्यांसाठी (Pets Lover News) खुली केली आहे. यासंबंधीची सर्व माहिती आज आपण बघणार आहोत.Utility News

किती पाळीव प्राणी नेऊ शकतो : पाळीव प्राण्यांसोबत प्रवास करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2022 पासून तिकीट बुकिंग सुरू होईल. १ नोव्हेंबरपासून तुम्ही तुमच्या पाळीव कुत्र्यासोबत किंवा मांजरासोबत हवाई प्रवासाचा आनंद घेऊ शकता. एका फ्लाइटमध्ये फक्त 2 पाळीव प्राणी जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, कुत्रा आणि मांजर. त्यापैकी एक प्राणी केबिनमध्ये जाईल आणि दुसरा कार्गोमध्ये जाईल. जो आधी तिकीट बुक करतो त्यानुसार हे ठरवलं जाईल.

मोजावी लागणार किंमत : समजा दिवाळीनंतर, म्हणजे 28 किंवा 29 तारखेला, तुम्ही दिल्ली ते अहमदाबादचे आकाशा एअरलाईनचे तिकीट काढत असाल, तर तुमच्या एका प्रवाशाच्या तिकिटाची किंमत 10 हजार 450 रुपये असेल. यासोबत जर तुम्ही तुमच्या कुत्र्याला केबिनमध्ये घेऊन जात असाल तर तुम्हाला 4 हजार रुपये जादा मोजावे लागतील. कुत्रा मालगाडीत गेल्यास 15 हजार रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत.





वजनाबाबत काय आहेत नियम : जर तुमच्या पाळीव प्राण्याचे वजन 7 किलो असेल तर, त्याला केबिनमध्ये परवानगी दिली जाईल. जर वजन 7 किलोपेक्षा जास्त असेल तर ते कार्गोमध्ये हलवले जाईल आणि तुम्हाला कार्गो शुल्क भरावे लागेल. एअर इंडिया, जेट एअरवेज, स्पाईसजेट आणि विस्तारा यांनी आधीच पाळीव प्राण्यांसोबत प्रवास करण्याची परवानगी दिली आहे. इंडिगो आणि एअरएशियामध्ये अजूनही ही सुविधा उपलब्ध नाही.

आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांतील नियम : तुम्ही जात असलेल्या देशातून पाळीव प्राणी अगोदर आणण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. हे देखील लक्षात घ्या की, ही पॉलिसी एअर इंडियाची आहे. तुम्ही दुसऱ्या एअरलाइन कंपनीसोबत प्रवास करत असल्यास, नियम वेगळे असू शकतात. ते त्यांच्या फ्लाइटमध्ये पाळीव प्राण्यांना परवानगी देऊ शकत नाहीत.

रेल्वेत ही कायआहेत नियम : कारण भारतीय लोक रेल्वेने सर्वाधिक प्रवास करतात, त्यामुळे पाळीव प्राण्यांसाठी रेल्वेने (flight as well as by train) काय नियम ठरवले आहेत. भारतीय रेल्वेचे काही डबे पाळीव प्राण्यांसाठी आहेत. ज्यामध्ये ते वाहून नेले जाऊ शकतात. एसी-टू टायर, एसी-थ्री टायर, एसी-चेअर कार, स्लीपर क्लास आणि सेकंड क्लासमध्ये पाळीव प्राणी घेऊन जाण्याची परवानगी नाही. जर तुमचा पाळीव प्राणी गार्डजवळ प्राण्यांच्या पेटीत ठेवला असेल तर, तुम्हाला प्रति किलो 30 रुपये शुल्क द्यावे लागेल. जर तो तुमच्यासोबत एसी-फर्स्टमध्ये गेला तर प्रति किलोग्रॅम 60 रुपये आकारले जातील.

पाळीव प्राण्यांबाबत हे नियमही जाणून घ्या - जर तुम्हाला तुमच्या पाळीव प्राण्याला ट्रेनने कुठेतरी घेऊन जायचे असेल तर सर्वप्रथम तुम्हाला पार्सल ऑफिसशी संपर्क साधावा लागेल. तुमच्याकडून पार्सल कार्यालयात आकार आणि वजनानुसार शुल्क आकारले जाईल आणि बुकिंग स्लिप दिली जाईल. ही स्लिप त्याचे तिकीट असेल. रेल्वेच्या डब्यात पोट गेले किंवा लगेज व्हॅनमध्ये, प्रवाशाला ही स्लिप सोबत घेऊन जाणे आवश्यक आहे. रेल्वे नियमांनुसार जनावरांचे नुकसान, इजा किंवा प्रसूती झाल्यास भारतीय रेल्वे जबाबदार राहणार नाही.