नवी दिल्ली - गुलाब पाण्यात अनेक आयुर्वेदिक गुणधर्म ( Rose water has many Ayurvedic properties ) आहेत. जे चेहऱ्यावरील फोड्यांना घालवण्यात फायदेशील ( Useful to get rid on pimples on face ) ठरतात. हे अँटीसेप्टिक आणि बॅक्टेरियल असल्याने फोड्यांच्या वाढीस प्रतिबंध करते.

अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म - गुलाब पाण्यातील अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म ( Antioxidant properties in Rose water ) त्वचेचा लालसरपणा कमी करतो. अतिरिक्त सूज टाळण्यास आणि मुरुमांना कमी करण्यास मदत करते. 2011 च्या विश्वसनीय स्त्रोताच्या संशोधनानुसार, गुलाबपाणी व्हिटॅमिन सी आणि फिनोलिक्सचे प्रमाण जास्त आहे. ज्यामुळे ते जळजळ आणि चट्टे अधिक वेगाने बरे करण्यास मदत करतात.

चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी - चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी, त्वचेवर नैसर्गिक तेल काढण्यासाठी वापर केला जातो. गुलाबपाणी वापरतात. गुलाब पाण्यात टॅनिन अधिक प्रमाणात असते. जे त्वचेवर चांगला परिणाम करते. मऊ कॉटन बॉल किंवा कॉटन पॅड थंडगार गुलाब पाण्यात ओलावा आणि स्वच्छ त्वचेवर हळूवारपणे दाबा. ते साफ केल्यानंतर तुमच्या त्वचेवर शिल्लक असलेले अतिरिक्त तेल आणि घाण काढून टाकण्यास मदत करू शकते.

बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध - गुलाब पाण्यातील अँटीसेप्टिक गुणधर्म संक्रमणास प्रतिबंध आणि उपचार करू शकतात. 2010 च्या एका अभ्यासात विश्वसनीय स्त्रोताने गुलाब पाण्याच्या वेदनाशामक आणि अँटीसेप्टिक गुणधर्मांची पुष्टी केली आहे. 2010 च्या आणखी एका अभ्यासात असा निष्कर्ष काढला आहे की गुलाबाचे तेल हे अत्यंत प्रभावी अँटीबैक्टीरियल आहे, प्रोपिओनिबॅक्टेरियम ऍनेस, मुरुमांशी जोडलेला एक जीवाणू नष्ट करतो.

त्वचेचा पीएच वाढवा - 2018 च्या अभ्यासानुसार, तुमच्या त्वचेचा pH 4.1 ते 5.8 आहे. गुलाब पाण्याचे पीएच साधारणपणे ४.० ते ४.५ असते. जर्नल करंट प्रॉब्लेम्स इन डर्माटोलॉजीमध्ये प्रकाशित 2018 चा ट्रस्टेड सोर्सचा अभ्यास 4.0 ते 5.0 च्या pH पातळीसह त्वचेची काळजी घेणारी उत्पादने वापरण्याचा सल्ला देतो, कारण ते "त्वचेची जळजळ आणि असहिष्णुता कमी करू शकते."

फोड्या येण्यास प्रतिबंध - तुमच्या त्वचेला गुलाब पाण्याने नियमितपणे टोन केल्याने चेहऱ्यावर मोठी छिद्रे, डाग, फोड्या जाण्यास प्रतिबंध होतो. तसेच, अल्कोहोल किंवा केमिकल आधारित स्किन टोनरपेक्षा गुलाबपाणी तुमच्या त्वचेवर कमी कोरडे होते.

गुलाब पाण्याने हायड्रेशन - एक लहान स्प्रे बाटलीमध्ये गुलाब पाण्याने भरा आणि त्याचा वापर आपल्या चेहऱ्यावर स्प्रिट करण्यासाठी करा. हे तुमची त्वचा हायड्रेट करण्यात आणि नैसर्गिक पीएच संतुलन पुनर्संचयित करण्यात मदत करू शकते. अतिरिक्त ताजेतवानेसाठी बाटली रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवा.

डोळ्यांखालची सूज कमी करा - कॉटन पॅड थंड गुलाब पाण्याने भिजवा आणि ते आपल्या डोळ्यांवर हळूवारपणे ठेवा. थकलेल्या, फुगलेल्या डोळ्यांना शांत करण्यासाठी त्यांना 5 मिनिटे राहू द्या.