हिंदूत्ववादी नेत्यांनी पोलीस ठाण्यात गोंधळ घातला.

बिजनौर (उत्तरप्रदेश): Conversion of Religion: जिल्ह्यातील एका शीख कुटुंबाला जबरदस्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायला लावल्याचा आरोप करण्यात आला Uproar in the police station in Bijnor आहे. तक्रारीच्या म्हणण्यानुसार, पीडितांनी ख्रिश्चन धर्म न स्वीकारल्यामुळे पगडी काढल्यानंतर जबरदस्तीने कात्रीने केस कापल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे. याच्या निषेधार्थ शीख आणि हिंदू समाजाच्या नेत्यांनी पोलीस ठाण्यात गोंधळ Uproar in the police station घातला.

हे संपूर्ण प्रकरण बिजनौर जिल्ह्यातील बधापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील चंपतपूर चकला गावाशी संबंधित आहे. पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, येथे राहणारे शीख समुदायाचे महेंद्र सिंग यांनी गावातीलच बलवीर सिंग, मंगल सिंग, छिंदर सिंग आणि अमर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. पीडित महेंद्रसिंग यांच्यावर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, या चार आरोपींनी आधी त्याचा मुलगा गुरप्रीत (18) याला जबरदस्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी दबाव आणला. conversion of religion in Bijnor

त्यांनी आरोप केला आहे की जेव्हा त्यांचा मुलगा गुरप्रीतने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला नाही तेव्हा आरोपींनी 14 डिसेंबरच्या संध्याकाळी त्याला बेदम मारहाण केली. यानंतर आरोपीने त्याची पगडी काढून त्याचे केस कापले. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ हिंदू जागरण मंचच्या कार्यकर्त्यांनी बदापूर पोलीस ठाण्यात जाऊन गोंधळ घातला आणि पीडितेची तक्रार नोंदवली. या प्रकरणाबाबत शीख समाजातील लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे.

या संदर्भात हिंदू जागरण मंचचे जिल्हाध्यक्ष अंशुल आर्य सांगतात की, धर्मांतराबाबत पोलीस ठाण्यात झालेल्या गदारोळाच्या प्रकरणी एसपी देहतराम आरज यांनी फोनवर माहिती दिली होती की, काही हिंदू एका समाजातून दुसऱ्या समुदायात धर्मांतर केल्याचा निषेध करत आहेत. याप्रकरणी युवा जागरण मंचच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. याबाबत पीडितेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या लोकांचा शोध सुरू आहे. पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.