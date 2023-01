नगरसेवकांच्या पहिल्या शपथविधीवरून सभागृहात गोंधळ

नवी दिल्ली : एमसीडीमध्ये नवनिर्वाचित नगरसेवकांचा शपथविधी सुरू ( First Swearing In Of Nominated Councilors ) होताच, एलजीने नियुक्त केलेले पीठासीन अधिकारी, सत्य शर्मा यांना प्रथम नवी दिल्लीच्या दंडाधिकार्‍यांनी शपथ दिली. यानंतर, सत्य शर्मा यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून शपथविधी सोहळा सुरू केला, ज्यामध्ये प्रथम नामनिर्देशित नगरसेवकांना शपथ देण्याची घोषणा करण्यात आली, परंतु नामनिर्देशित नगरसेवकांना प्रथम शपथ देण्याची घोषणा होताच, सोबतच या संपूर्ण प्रकरणाबाबत पक्षाचे नेते मुकेश गोयल यांनी सर्वसामान्यांना विरोध दर्शवला होता. ते म्हणाले की, मी 25 वर्षे नगरसेवक आहे, परंतु नामनिर्देशित नगरसेवकांनी पहिल्यांदा शपथ घेतली असे यापूर्वी कधीही घडले नाही. ( Uproar In The House Over In Of Nominated Councilors )

सभागृहात गोंधळ सुरू केला : त्यांच्या निषेधाने एमसीडीच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी पहिल्या सभागृहात गोंधळ सुरू केला. व्यासपीठावर आल्यानंतर व्यासपीठाची तोडफोड करण्याबरोबरच आपच्या नगरसेवकांनी पीठासीन अधिकाऱ्याशीही गैरवर्तन केले. सभागृहात आप आणि भाजपच्या नगरसेवकांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात येत आहे. सध्या दिल्ली पोलिस परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. ( india aam aadmi party and bjp corporators fight )

एकमेकांविरोधात घोषणा : एमसीडी सदाममध्ये तासाभराहून अधिक काळ गोंधळ सुरू आहे. आप आणि भाजपचे नगरसेवक एकमेकांविरोधात घोषणा देत आहेत. सदाममध्ये ‘केजरीवाल गो बॅक’सह ‘मोदी हाय-हाय’च्या घोषणा दिल्या जात आहेत. दुसरीकडे 'आप'चे नगरसेवक दारू पिऊन सभागृहात आल्याचा आरोप भाजप नगरसेवक करत आहेत, तर 'आप'चे नगरसेवक पोस्टर लावत आहेत. त्याचवेळी दिल्ली पोलिसांकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र अद्यापपर्यंत त्यात यश आलेले नाही. दरम्यान, पीठासीन अधिकारी आणि महामंडळाचे अधिकारी सभागृहाचे कामकाज सोडून सभागृहाबाहेर गेले, मात्र अद्यापही गदारोळ सुरूच आहे.

नगरसेवक प्रवीण कुमार जखमी : या गोंधळात आपचे नगरसेवक प्रवीण कुमार ( Praveen Kumar ) जखमी झाले. आपचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी हा फोटो शेअर केला आहे. सध्याही 'आप'च्या नगरसेवकांचा सभागृहात गोंधळ सुरू आहे. आप आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये हाणामारी सुरू आहे. अनेक नगरसेवक शपथविधीच्या व्यासपीठावरून खाली पडले आहेत.असाच गोंधळ सुरू राहिल्यास आज महापौरपदाची निवडणूक होणार नाही. आज महापौरपदाची निवडणूक झाली नाही तर एलजी पुन्हा तारीख निश्चित करतील. नगराध्यक्षपदाची निवडणूक नगराध्यक्षांनी निश्चित केलेल्या तारखेलाच होणार आहे.

भाजपवर निशाणा साधत ट्विट केले : यासंदर्भात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी भाजपवर निशाणा साधत ट्विट केले आहे. ट्विटमध्ये सिसोदिया यांनी म्हटले आहे की, एमसीडीमधील आपली गैरकृत्ये लपवण्यासाठी भाजपचे लोक किती खाली पडतील! पुढे ढकलण्यात आलेल्या निवडणुका, पीठासीन अधिकाऱ्याची बेकायदेशीर नियुक्ती, नामनिर्देशित नगरसेवकांची बेकायदेशीर नियुक्ती आणि आता निवडून आलेल्या नगरसेवकांना शपथ न मिळाल्यास जर जनता असेल तर. तुम्ही निर्णयाचा आदर करू शकत नाही, मग निवडणूक का?