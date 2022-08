कानपूर उत्तरप्रदेश चोराला पकडण्यासाठी कानपूरहून बिहारला गेलेल्या पोलिस पथकावर Up Police Went To Bihar To Catch Thief चोराची पत्नी आणि तिच्या मुलाने कुत्र्याला Accused Wife Sets Off Dogs On Cops सोडले. यावेळी कुत्र्याच्या हल्ल्यात इन्स्पेक्टर जखमी झाला. हे प्रकरण बिहारची राजधानी पाटणा येथील फुलवारीशरीफ पोलीस ठाण्याचे आहे. गोपालपूर परिसरात आरोपी संजय अग्रवाल उर्फ ​​संजय गुप्ता याला पकडण्यासाठी जीआरपीएफचे एक पथक यूपीहून कानपूर सेंट्रल येथून आले होते. खात्रीशीर माहितीनंतर जेव्हा पथक छापा टाकण्यासाठी पोहोचले तेव्हा पथकावरच कुत्र्याच्यामार्फत हल्ला झाला. dog bitten inspector in kanpur

संजय अग्रवाल घरीच असल्याची माहिती पोलिस पथकाला मिळाली होती. त्याला अटक करण्यासाठी पथक त्याच्या घरी पोहोचताच. आरोपी संजय अग्रवालच्या पत्नी आणि मुलाने त्यांच्या पाळीव कुत्र्याला जीआरपी इन्स्पेक्टर अब्बास हैदरवर सोडले. जिथे कुत्रा चावल्याने पोलीस कर्मचारी जखमी झाला. एवढेच नाही तर आरोपीच्या पत्नी आणि मुलानेही दगडफेक करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर स्थानिक पोलिसांना माहिती देण्यात आली. स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून ३ जणांना अटक केली.

हॉस्पिटलमधील इन्स्पेक्टर अब्बास हैदर Inspector Abbas Haider यांनी सांगितले की, आम्ही स्थानिक पोलिसांसह गोपाळपूर येथील संजय अग्रवाल यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी गेलो होतो. जसे आम्ही संजयला अटक केली. संजयच्या पत्नीने दगडफेक सुरू केली. या दगडफेकीमुळे निरीक्षकाचे डोके फुटले. त्याचवेळी संजयच्या मुलाने त्याच्या कुत्र्याला सोडले. अनेक ठिकाणी कुत्रा चावला.

जीआरपीचे प्रभारी आरके द्विवेदी यांनी सांगितले की, सुमारे 2 ते 3 महिन्यांपूर्वी इस्लामपूरहून दिल्लीला जाणाऱ्या मगध एक्स्प्रेसमध्ये बसलेल्या संजय या चोरट्याने शेजारच्या सीटवर बसलेल्या मुकेश पांडे यांच्या बॅगेतून एकूण 12 लाख रुपये चोरले. सीसीटीव्ही फुटेजवरून ओळख पटली आणि त्या आधारे जीआरपीचे पोलिस निरीक्षक संजयला पकडण्यासाठी बिहारला गेले होते. जिथे संजयची पत्नी आणि मुलाने आधी त्यांचा पाळीव कुत्रा त्याच्यावर सोडला आणि नंतर दगडफेक केली. या तिघांनाही बिहार पोलिसांनी अटक केली असून तपासानंतर चोर संजयला कानपूरला आणले जात आहे.

