लखनौ उत्तरप्रदेश सहारनपूरमधील जैशचा Jaish e Mohammed दहशतवादी नदीमचे सोशल मीडिया अकाउंट आणि व्हर्च्युअल आयडी तयार करण्यात मदत करणाऱ्या हबीबुल इस्लाम उर्फ ​​सैफुल्लाला यूपी एटीएसने कानपूरमधून अटक केली terrorist linked to Jaish e Mohammed arrested आहे. हबीबुल जैश ए मोहम्मदशीही संबंधित UP ATS Arrested Terrorist होता आणि पाकिस्तानात बसलेल्या दहशतवाद्यांच्या सांगण्यावरून नदीमला मदत करत होता. UP ATS arrested another terrorist

नदीमने एटीएसच्या चौकशीत सांगितले होते की 19 वर्षीय हबीबुल इस्लाम उर्फ ​​सैफुल्ला मूळचा मोतिहारी बिहार जो सध्या सय्यदबारा फतेहपूर येथे राहतो. तो जैशच्या सांगण्यावरून मदत करतो. हबीबुल हा व्हर्च्युअल आयडी तयार करण्यात तज्ञ असून त्याने नदीमसह अनेक पाकिस्तानी आणि अफगाण दहशतवाद्यांना सुमारे 50 व्हर्च्युअल आयडी दिले होते. टेलिग्राम व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक मेसेंजरसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हबीबुल पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये बसलेल्या अनेक हँडलर्सशी जोडला गेला आहे.

एडीजी एटीएस नवीन अरोरा यांनी सांगितले की हबीबुल उर्फ ​​सैफुल्ला अनेक ग्रुप्समध्ये केवळ व्हर्च्युअल आयडीद्वारे संबंधित होते आणि इतर सदस्यांनाही व्हर्च्युअल आयडी देत ​​होते. या गटांना जिहादी व्हिडिओ पाठवले जातात. हबीबुल उर्फ ​​सैफुल्ला हा जिहादी व्हिडिओ पाठवून इतर लोकांना जिहाद करण्यास प्रवृत्त करत होता.

एटीएसच्या म्हणण्यानुसार हबीबुल उर्फ ​​सैफुल्ला याला जैश ए मोहम्मदच्या पाकिस्तानी हस्तकाने पाकिस्तानात येऊन जिहादी प्रशिक्षण घेण्यासाठी आणि नंतर भारतात जिहाद करण्यास सांगितले होते. यूपीमध्ये एटीएसच्या रडारवर अजून दहशतवादी आहेत. नदीमच्या अटकेनंतर आता त्याच्या संपर्कात आलेल्या सर्व लोकांना अटक केली जाऊ शकते जे त्याला उत्तर प्रदेशात मोठा दहशतवादी कट रचण्यात मदत करत होते.

यापूर्वी 12 ऑगस्ट रोजी नदीमला सहारनपूरमधील कुंडकला गावातून यूपी एटीएसने अटक केली होती. नदीम जैश ए मोहम्मद संघटनेशी संबंधित असून तो पाकिस्तानात बसलेल्या आपल्या आचाऱ्यांच्या मदतीने बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण घेत होता. इतकेच नाही तर नदीम फिदाईनवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होता. नदीमच्या इनपुटवरून सध्या यूपी एटीएस जैशच्या इतर स्लीपर सेलचा शोध घेत आहे.

हेही वाचा RSS Headquarter Targeted by Terrorists जैशच्या दहशतवाद्याला कोणताही लोकल सपोर्ट मिळाला नाही पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार