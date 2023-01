संभल (उत्तरप्रदेश): Divorce after 1 hour of marriage: संभल जिल्ह्यात एक विचित्र प्रकरण समोर आले आहे. येथे पहिली पत्नी असूनही एका व्यक्तीने दुसरे लग्न unique nikah in sambhal केले. पहिल्या पत्नीला माहिती मिळताच तिने घटनास्थळी धाव घेत एकच गोंधळ घातला. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून आरोपी पतीला पोलिस ठाण्यात आणले. यानंतर चौकशी करण्यात आली. प्रकरण शांत करण्यासाठी आरोपीने दुसऱ्या पत्नीला घटस्फोट दिला आणि तिचे लग्न त्याच्या लहान भावाशी केले. man given divorce after 1 hour of marriage

संभळमध्ये बुधवारी एक अनोखा विवाह चर्चेचा विषय ठरला आहे. संभल जिल्ह्यातील असमोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दाबोई खुर्द गावात हा विवाह पार पडला. लग्नानंतर बुधवारी पहिली पत्नी तेथे आल्याने गोंधळ झाला. ते पाहताच त्याने आकाश डोक्यावर घेतले. वाद वाढू लागला. पहिली बायको असा गदारोळ करेल याची पतीला अजिबात कल्पना नव्हती. पहिली पत्नी पुन्हा पुन्हा विचारत होती की तिचा नवरा तिथे असताना दुसरे लग्न कसे करू शकतो. माहिती मिळताच पोलीसही घटनास्थळी पोहोचले.

पोलिसांनी दुसऱ्या लग्नाच्या आरोपीला पोलिस ठाण्यात आणले.त्यानंतर तेथे पंचायत झाली. सरतेशेवटी या तरुणाने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केल्याचा निर्णय झाला. तिला घटस्फोट देईल आणि तिच्या धाकट्या भावाचे लग्न लावून देईल. यानंतर त्या व्यक्तीने दुसऱ्या पत्नीला घटस्फोट देऊन लहान भावाशी लग्न केले. त्यानंतर प्रकरण शांत झाले.

असमोली पोलीस ठाण्याचे प्रभारी संजय कुमार यांनी सांगितले की, अमरोहा येथील सैदंगली पोलीस स्टेशन परिसरातील गावातील रहिवासी असलेल्या व्यक्तीचे ४ वर्षांपूर्वी लग्न झाले होते. पती-पत्नीमध्ये पूर्वी वाद होत होते. त्यामुळे त्याची पत्नी बराच काळ मोलकरणीकडे राहत होती. दरम्यान, आसमोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दाबोई खुर्द गावात आरोपीने दुसऱ्या मुलीशी संबंध प्रस्थापित केले.

बुधवारी तो तिच्याशी लग्न करण्यासाठी पोहोचला. त्याचं लग्नही झालं, पण काही वेळाने त्याची पहिली बायको तिथे पोहोचली. आरोपीला तासाभरानंतर दुसऱ्या पत्नीला घटस्फोट द्यावा लागला आणि त्यानंतर तिचे त्याच्या लहान भावाशी लग्न झाले. असमोली पोलिस ठाण्याचे प्रभारी संजय कुमार यांनी सांगितले की, दोन्ही पक्षांनी आपापसात हे प्रकरण मिटवले असून याप्रकरणी पोलिसांकडे कोणतीही लेखी तक्रार आलेली नाही.