अल्मोडा: भिकियासैनच्या बसोतमध्ये एका कोंबडीने सर्वांनाच हैराण केले आहे. (ALMORA MURGI) या कोंबडीने अंडी घालण्याच्या बाबतीत अनोखा विक्रम केला आहे. (hen made a record of laying eggs) बसोत येथील रहिवासी गिरीशचंद्र बुधनी सांगतात की, (Hen gave 31 eggs in one day) त्यांनी मुलांच्या सांगण्यावरून दोन कोंबड्या पाळल्या. (Hen gave 31 eggs in one day at Almora ) कोंबडी एक किंवा दोनच अंडी घालत असली, तरी रविवारी तिने एकामागून एक 31 अंडी घातली. (Hen gave 31 eggs in one day in Uttarakhand) गिरीशचंद्र बुधानी यांनी सांगितले की, (A man in Almora) कोंबडीने 12 तासांत 31 अंडी घातली असून कोंबडी सध्या निरोगी आहे.

गिरीशचंद्र बुधानी यांनी सांगितले की, रविवारी 25 डिसेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत घरी परतले, तेव्हा त्यांची कोंबडी दोन-दोन अंडी देत ​​होती. अशाप्रकारे रात्री 10 वाजेपर्यंत तिने 31 अंडी घातली. हे पाहून त्याला धक्काच बसला.

रोजच्या आहारात लसणाचा समावेश: याशिवाय गिरीश चंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्यांची कोंबडी शेंगदाणे खाण्याची शौकीन आहे. ती एका दिवसात सुमारे 200 ग्रॅम शेंगदाणे खाते. तो आपल्या दोन्ही कोंबड्यांसाठी दिल्लीतून शेंगदाणे खरेदी करतो. शेंगदाणा व्यतिरिक्त कोंबडीच्या रोजच्या आहारात लसणाचा समावेश आहे. दरम्यान, व्हिडिओ पाहून पशुसंवर्धन विभागही हैराण झाला आणि गिरीशच्या घरी पोहोचला. पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही गिरीश यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून वास्तव जाणून घेतले.

