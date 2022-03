इंदूर/रतलाम (मध्यप्रदेश) - रतलाम जिल्हा रुग्णालयात एका अनोख्या बाळाचा जन्म ( Unique Child in MP ) झाला असून या बाळाला दोन तोंड आणि तीन हात ( child born with two heads and three hands ) आहेत. मुलाला उपचारासाठी इंदूरच्या एमवाय हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले असून, त्याच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत. ( unique child born in ratlam at Madhya Pradesh )

दोन डोके आणि तीन हात असलेल्या अनोख्या बाळाचा जन्म

लोक आश्चर्यचकित - जावरा येथे राहणाऱ्या सोहेल खानच्या पत्नीची प्रसूती झाली. रतलाम जिल्हा रुग्णालयात ऑपरेशननंतर बाळाचा जन्म झाला. मुलाला पाहून पालकांसह डॉक्टरही अचंबित झाले. वास्तविक, मुलाचे दोन डोके आणि तीन हात होते, त्यानंतर मुलाला तातडीने इंदूरच्या एमवाय हॉस्पिटलमध्ये रेफर करण्यात आले, जिथे मुलावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू आहेत.

सोनोग्राफीमध्ये सांगितले होते जुळे - याला वैद्यकीय शास्त्रात पॉलीसेफली स्थिती म्हणतात आणि ही समस्या मोजक्याच मुलांमध्ये आढळते. त्याचवेळी प्रसूतीदरम्यान महिलेची सोनोग्राफी केली असता त्यात जुळ्या मुलांची माहिती समोर आली, मात्र मूल जन्माला आल्याने डॉक्टरांसह पालकांनाही धक्का बसला. मुलाची दोन डोकी आहेत जी एकाच सोंडेने जोडलेली आहेत तसेच तीन हात आहेत ज्यापैकी दोन हात सामान्य ठिकाणी आहेत. परंतु एक हात डोक्याच्या जवळून बाहेर पडत आहे. सध्या इंदूर एमवाय हॉस्पिटलचे डॉक्टर बाळाला विशेष देखरेखीखाली घेऊन उपचार करत आहेत.

