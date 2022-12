नवी दिल्ली: देशभरातील कोविड सज्जतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) मंगळवारी देशभरातील अनेक रुग्णालयांमध्ये मॉक ड्रिल (mock drill test) घेणार आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया सकाळी दिल्लीच्या सफदरजंग रुग्णालयात मॉक ड्रीलचे निरीक्षण करणार आहेत.

आगाऊ तयारी : काही देशांमध्ये कोविड रूग्णांमध्ये झालेली वाढ लक्षात घेऊन केंद्राने एक आदेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये राज्यांना कोणत्याही प्रकारच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आगाऊ तयारी करण्यास सांगितले आहे. मॉक ड्रिलमध्ये बेडची उपलब्धता, मनुष्यबळ, संदर्भ संसाधने, चाचणी क्षमता, वैद्यकीय रसद, टेलिमेडिसिन सेवा आणि वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता यासह इतर गोष्टींचे मूल्यांकन केले जाईल. मंगळवारपासून दिल्ली सरकारच्या पोर्टलवर बेड, ऑक्सिजन सिलिंडर आणि व्हेंटिलेटरच्या उपलब्धतेचा रिअल-टाइम डेटा लोकांसाठी उपलब्ध होईल, असे अधिकाऱ्यांनी (mock drill test preparedness of Covid) सांगितले.

अत्यावश्यक परिस्थितीसाठी सज्ज : कोरोना व्यवस्थापनावर प्रशिक्षित आरोग्यसेवा व्यावसायिक, गंभीर प्रकरणांसाठी व्हेंटिलेटर व्यवस्थापन प्रोटोकॉलमध्ये प्रशिक्षित आरोग्यसेवा व्यावसायिक आणि वैद्यकीय ऑक्सिजन प्लांट्सच्या ऑपरेशनमध्ये प्रशिक्षित आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीने मानवी संसाधन क्षमतेवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांना कोणत्याही प्रकारच्या अत्यावश्यक परिस्थितीसाठी सज्ज राहण्यास सांगितले (Covid to all over India) आहे.

सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद : यामुळे आमच्या ऑपरेशनल तत्परतेला मदत होईल, जर काही कमी असेल तर ते भरून काढण्यात मदत होईल. परिणामी आमचा सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद बळकट होईल, असे मांडविया यांनी सांगितले. ते कोविड सज्जतेवर वैयक्तिकरित्या देखरेख करण्यासाठी दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटलला भेट देणार आहेत. त्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांच्या बैठकीत (conducted mock drill test) सांगितले.

कोविड रूग्ण : दरम्यान, 2020 च्या सुरुवातीपासून दिल्लीमध्ये कोविडचे 2,007,159 रूग्ण आणि 26,521 मृत्यूंची नोंद झाली आहे. 2020 च्या सुरुवातीपासून दैनंदिन रूग्णांची संख्या 20 च्या खाली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरच्या मध्यापासून सकारात्मकता दर 1 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

सतर्कतेचा इशारा : दिल्ली सरकारने कोणत्याही कोविड आणीबाणीला सामोरे जाण्याच्या तयारीचा भाग म्हणून रुग्णालयांना सामान्य औषधे खरेदी करण्यासाठी 104 कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर केले आहे. जागतिक स्तरावर कोविड प्रकरणांमध्ये होणारी वाढ ही प्रत्येकासाठी चिंतेची बाब आहे. दिल्लीच्या रुग्णालयांना आगाऊ तयारी करण्यास आणि सतर्क राहण्यास सांगितले आहे, असे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी एका निवेदनात म्हटले (mock drill test to all over India) आहे.

मास्कचा वापर अनिवार्य : चित्रपटगृहे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मास्कचा वापर अनिवार्य करून सोमवारी खबरदारीचे उपाय सुरू करण्यात कर्नाटकने आघाडी घेतली. केवळ कर्नाटकच नाही, तर दक्षिणेकडील राज्यांनीही कोविड प्रोटोकॉलवर त्वरीत स्विच केले आहे. तामिळनाडूचे आरोग्य मंत्री मा सुब्रमण्यन यांनी लोकांना गर्दीच्या ठिकाणी मास्क घालण्यास सांगितले. राज्यात कोविड प्रोटोकॉल कधीही शिथिल करण्यात आलेले नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने सांगितले की त्यांनी सहा कलमी योजना आणली (preparedness of Covid to all over India) आहे.

उपाययोजना करणे आवश्यक : उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. काही देशांमध्ये कोरोना रूग्णांमध्ये वाढ झाल्याचा संदर्भ देत, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, कोणत्याही अत्यावश्यक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आवश्यक सार्वजनिक आरोग्य उपाययोजना करणे आवश्यक (preparedness of Covid) आहे.