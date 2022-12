नवी दिल्ली : अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाडीवर मोदी सरकारने घेतलेल्या कठोर उपाययोजनांचा संदर्भ देत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) यांनी दावा केला आहे की, 2014 पासून जम्मू- काश्मीरमधील दहशतवादाच्या घटनांमध्ये 168 टक्के घट झाली आहे. यासोबतच ईशान्य भारतातील अतिरेकी हिंसाचारातही 80 टक्के घट झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. (era of peace in northeast after 2014). (Peace in the Northeast).

जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता : पीएफआयवरील बंदीचा संदर्भ देत ठाकूर यांनी दावा केला की, अशा कट्टरपंथी संघटनांविरुद्ध सरकारची कठोर कारवाई भविष्यातही सुरूच राहील. नक्षलवादाच्या घटना कमी झाल्याबद्दल बोलताना ठाकूर यांनी दहशतवादावरूनही पाकिस्तानवर जोरदार निशाणा साधला. ठाकूर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दावा केला की, अंतर्गत सुरक्षेसोबतच जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास केला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी घटनांच्या टक्केवारीत घट झाली आहे.

सरकारचे ईशाान्य भारताकडे लक्ष : दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या निधीवर सरकारने केलेल्या कठोर कारवाईचा संदर्भ देत ठाकूर यांनी दावा केला की, दहशतवादाला बढावा देणाऱ्या दहशतवादी वित्तपुरवठा प्रकरणात दोषी ठरण्याचे प्रमाण ९४ टक्के आहे. ईशान्येकडील राज्यांच्या दुरवस्थेसाठी काँग्रेस जबाबदार असल्याचे सांगून ठाकूर म्हणाले की, काँग्रेसने नेहमी लुक ईस्ट धोरणावर काम केले आणि या राज्यांतील विकास प्रकल्प 50-50 वर्षे लटकत ठेवले. ते म्हणाले की, मोदी सरकार 50 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रकल्प पूर्ण करत आहे. रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्ग या मूलभूत सुविधांचा विकास ही मोदी सरकारची देणगी आहे.

नक्षलवादाच्या घटनाही कमी झाल्या : अनुराग ठाकूर यांनी दावा केला की, 2014 नंतर ईशान्येतील अतिरेकी हिंसाचारात 80 टक्के घट झाली आहे. एवढेच नाही तर केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर ६ हजार अतिरेक्यांनी आत्मसमर्पण केले. सर्वसामान्य नागरिकांच्या हत्येचे प्रमाणही ८९ टक्क्यांनी कमी झाले असून आता ईशान्येत शांततेचे पर्व आले आहे. तसेच नक्षलवादाच्या घटनाही २६५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. पाकिस्तान दहशतवाद्यांना पाठिंबा देत आहे आणि उघडपणे दहशतवादाच्या बाजूने बोलत आहे, अशी टीकाही ठाकूर यांनी यावेळी केली.