नवी दिल्ली : Amit Shah on Tawang clash: विरोधकांनी आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास चालू दिला नाही, मी या कृत्याचा निषेध करतो, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मी प्रश्नोत्तराच्या तासाची यादी पाहिली आणि प्रश्न क्रमांक 5 पाहिल्यानंतर मला काँग्रेसची चिंता समजली. प्रश्न राजीव गांधी फाऊंडेशन (RGF) च्या विदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) परवाना रद्द करण्याबाबत होता. Not even an inch of land is occupied by china

ते म्हणाले की, त्यांनी परवानगी दिली असती तर मी संसदेत उत्तर दिले असते की राजीव गांधी फाउंडेशनला 2005-2007 दरम्यान चीनी दूतावासाकडून 1.35 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते, जे FCRA नुसार न्याय्य नव्हते. त्यामुळे नियमानुसार गृह मंत्रालयाने त्याची नोंदणी रद्द केली होती. शाह म्हणाले की, शत्रूंनी एक इंचही जमीन काबीज केलेली नाही. चकमकीत जवानांनी शौर्य दाखवले आहे. तत्पूर्वी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी चिनी लष्कराशी झालेल्या चकमकीबाबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली.

परराष्ट्र मंत्री, NSA (NSA) अजित डोवाल आणि CDS देखील या बैठकीत उपस्थित राहण्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी, यात तिन्ही लष्करप्रमुखांचा सहभाग असल्याचंही वृत्त माध्यमांमध्ये येत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) सध्याच्या परिस्थितीवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. 9 डिसेंबर रोजी अरुणाचल प्रदेशातील तवांग सेक्टरमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ (एलएसी) एका ठिकाणी भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये चकमक झाली होती, त्यामुळे दोन्ही बाजूचे काही सैनिक किरकोळ जखमी झाले होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 6 जवानांना गुवाहाटी येथील बेस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.