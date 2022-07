नवी दिल्ली : अलीपूर परिसरात बांधकाम सुरू असलेले गोदाम शुक्रवारी अचानक ( Under construction warehouse collapsed ) कोसळले. ज्यामध्ये सहा मजुरांचा मृत्यू झाल्याची माहिती ( Six Died In Building Collapsed ) आहे. यामध्ये आणखी अनेक लोक गाडल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्ली अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघाताच्या वेळी तेथे 20 ते 25 मजूर काम करत होते. त्याचबरोबर हे गोदाम बेकायदेशीरपणे बांधले जात असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. लेखी तक्रार करूनही बांधकाम थांबवण्यात आलेले नव्हते.

