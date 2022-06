भिलवाडा ( राजस्थान ) : उदयपूरमध्ये नुपूर शर्माच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट ( Post in Support of Nupur Sharma ) केल्याच्या कारणावरून कन्हैया लालवर धारदार शस्त्राने हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आली. हत्येतील एक आरोपी भीलवाडा जिल्ह्यातील असिंदचा ( Udaipur Murder Accused Arrested ) आहे. रियाझ या आरोपी तरुणाचा जन्म भीलवाडा जिल्ह्यातील असिंद शहरात झाला ( Udaipur Murder Accused Bhilwara Connection ) होता, पण २००१ मध्ये लग्नानंतर तो उदयपूरला गेला. आसिंद येथील वडिलोपार्जित मालमत्ता विकल्यानंतर त्यांचे दूरचे नातेवाईक आसिंद येथे राहतात. आसिंदशी संबंध आढळल्यानंतर पोलिसांनी जिल्ह्यात बंदोबस्त वाढवला ( Police Alert in Bhilwara ) आहे. जिल्हाधिकारी आशिष मोदी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी एक व्हिडिओ जारी करून शांततेचे आवाहन केले आहे.

हिंदू संघटनांमध्ये प्रचंड नाराजी : उदयपूर शहरात मंगळवारी एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. नुपूर शर्माच्या समर्थनार्थ सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याबद्दल सुप्रीम टेलरचे मालक कन्हैया लाल साहू यांच्यावर भरदिवसा धारदार शस्त्राने वार करून हत्या करण्यात आली. यानंतर उदयपूरसह संपूर्ण राज्यात हिंदू संघटनांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. त्याचवेळी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना राजसमंद जिल्ह्यातील भीमा येथून अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीचे भिलवाडा जिल्ह्यातील असिंद शहराशी कनेक्शन समोर आले आहे. रियाझचे आसिंद येथे आई-वडिलांच्या निधनानंतर त्याचे दूरचे नातेवाईक येथे राहतात.

शहरात पोलीस बंदोबस्त : त्याच वेळी, आसिंद पोलिस स्टेशनचे प्रभारी सतीश मीना यांनी सांगितले की, उदयपूर घटनेनंतर आसिंद शहरातही सतर्कता वाढवण्यात आली आहे. या घटनेत सहभागी असलेल्या रियाझ अन्सारी नावाच्या तरुणाचा जन्म असिंद शहरातच झाला होता. रियाझचा जन्म आसिंद शहरातील चुंगी नाक्याजवळ त्याच्या वडिलोपार्जित घरी झाला. ते घर यापूर्वी विकले गेले आहे, परंतु त्याचे दूरचे नातेवाईक येथे राहतात. रियाज लग्नानंतर उदयपूरमध्ये राहू लागला, तसेच असिंदसोबत घडलेल्या घटनेनंतर संपूर्ण पोलीस ठाणे परिसरात सतर्कता वाढवण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी आणि एसपींनी शांततेचे आवाहन केले: उदयपूरच्या घटनेनंतर, भिलवाड्याचे जिल्हाधिकारी आशिष मोदी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू यांनी एक व्हिडिओ जारी करून जिल्ह्यातील लोकांना शांततेचे आवाहन केले. सोशल मीडियावर कोणीही अफवा पसरवू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. लोक अफवांकडे लक्ष देत नाहीत.

