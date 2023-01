आग्रा ( उत्तर प्रदेश ) : ( Acid attack victim in Agra ) 6 जानेवारी रोजी सिव्हिल सोसायटी ऑफ आग्रा ( Civil Society of Agra ) आणि छान फाऊंडेशनच्या ( Chhaan Foundation ) सदस्यांनी पोलिस आयुक्त डॉ. प्रितिंदर सिंग यांची त्यांच्या कार्यालयात दोन्ही पीडित महिलांची भेट घेतली होती. यावेळी दोन्ही संघटनांनी उघड्यावर सहज विकल्या जाणाऱ्या अ‍ॅसिडबाबत आक्षेपही नोंदवला होता. दोन्ही पीडितांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी एतमदौला पोलिस स्टेशन आणि ताजगंज पोलिस स्टेशनला अ‍ॅसिड हल्ल्याचा ( Acid Attack Case ) गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे आदेश दिले होते. ( Acid Attack Case In Uttar Pradesh )

बहिणीच्या सासरच्या घरी अ‍ॅसिड हल्ला : एटमाडोला पोलीस स्टेशन ( Etmaddaula Police Station ) परिसरात 20 वर्षांनंतर अ‍ॅसिड हल्ल्याचा गुन्हा दाखल ( case of acid attack has been registered ) करणारी पीडित तरुणी म्हणते, 2002 मध्ये जेव्हा तिच्यावर हल्ला झाला तेव्हा ती 14 वर्षांची होती. आता पीडितेचे वय 34 आहे. पीडिता 2022 मध्ये अलिगडमध्ये तिच्या बहिणीच्या सासरच्या घरी गेली होती, तिथे बहिणीच्या दिरानी तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकले. या अ‍ॅसिड हल्ल्यात पीडितेचे तोंड व इतर भाग गंभीररित्या भाजले होते, मात्र कुटुंबीयांनी बहिणीचे घर उद्ध्वस्त होईल म्हणून पीडितेला शांत केले. आता संस्थांच्या सांगण्यावरून अ‍ॅसिड पीडितेने २० वर्षांनंतर आरोपीविरुद्ध अ‍ॅसिड हल्ल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.



मंडी मार्केट अ‍ॅसिड हल्ला : दुसरीकडे, दुसऱ्या पीडितेचे म्हणणे आहे की, जून 1997 मध्ये ती राजा मंडी मार्केटमधून ( Raja Mandi Market ) घरी परतत होती. आरोपीने तिच्यावर अ‍ॅसिड फेकले होते, त्यात त्याचे तोंड पूर्णपणे जळले होते. जेव्हा तिच्यावर अ‍ॅसिड हल्ला झाला तेव्हा पीडिता अल्पवयीन होती, परंतु सार्वजनिक लज्जेच्या भीतीने कुटुंबीयांनी तिला पोलिसांकडे जाण्यापासून रोखले. त्यावेळी अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांबाबत कायदाही कडक नव्हता, त्याचा फायदा आरोपींना झाला.

आरोपींविरुद्ध अ‍ॅसिड हल्ल्याचा गुन्हा दाखल : अ‍ॅसिड पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता सिव्हिल सोसायटी ऑफ आग्रा ( Civil Society of Agra ) आणि छॉन फाऊंडेशन ( Chhaan Foundation ) या संघटनांनी २५ वर्षांनंतर ठाणे ताजगंजमध्ये आरोपींविरुद्ध अ‍ॅसिड हल्ल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस आयुक्त डॉ. प्रितिंदर यांच्या आदेशानुसार दोन्ही गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यांचा तपास सुरू आहे.