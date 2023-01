टॉयलेट बनवण्याचा अनोखा फॉर्म्युला एका खोलीत दोन सीट

बस्ती : जिल्ह्यात विचित्र स्वच्छतागृहांची दुरवस्था झाली आहे. याठिकाणी विकास विभागाचे अधिकारी एकाच प्रसाधनगृहात दोन जागा बसवून घेत ( Two Seats In Toilet Room Of Basti )आहेत. यापूर्वीही जिल्ह्यात अशी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. योगी सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केला आहे.विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी किती अनोखे आहेत. हे त्यांच्या कारनाम्यांवरून कळते. जिल्ह्यात विचित्र सामुदायिक शौचालये बांधल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. या स्वच्छतागृहांमध्ये एकाऐवजी दोन जागा बसवण्यात आल्या ( Two Seats In Toilet Room ) आहेत. यापूर्वीही अशाच प्रकरणांमुळे जिल्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आला होता. जिल्ह्यातील कुदर्हा ब्लॉकमधील गौरा धुंडा येथे एका व्यक्तीने एकाच छताखाली शौचालयाच्या खोलीत दोन जागा केल्याचा व्हिडिओ बनवला होता. ( Two Seats In Toilet Room Of Basti Kudraha Block )

अधिकाऱ्यांनी मर्यादा ओलांडली : तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि काही वेळातच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागला. त्यानंतर कारवाईत आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शौचालयाची दुरुस्ती करून दिली. पण, एकाच टॉयलेट रूममध्ये दोन सीट बसवण्याची प्रक्रिया इथेच थांबली नाही. यानंतर जिल्ह्यातील रुधौली तालुक्यातील धनसा गावातील शौचालयही चर्चेत आले. येथे जिल्हा पंचायत राजच्या अधिकाऱ्यांनी मर्यादा ओलांडली आहे.

शौचालय चर्चेचा विषय : अभियंत्यांनी असे टॉयलेट बनवले ज्यामध्ये एकाच छताखाली चार टॉयलेट सीट बसवण्यात ( Four Seats In Toilet Room )आल्या. ही माहिती समोर येताच अधिकाऱ्यांनी घाईघाईने शौचालय तोडून कसेतरी प्रकरण मिटवले. पण, मंगळवारी पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील सामुदायिक शौचालय चर्चेचा विषय ठरला आहे. बहादूरपूर ब्लॉकमधील नौली गावात जिल्हा पंचायत राज अधिकार्‍यांच्या अभियांत्रिकीचे प्रकरण पुन्हा सोशल मीडियावर चर्चेत आले आहे. या स्वच्छतागृहात दोन सीटही बसवण्यात आल्या आहेत.

ब्लॉक डेव्हलपमेंट यांच्याशी चर्चा : ( Block Development Officer ) ही स्वच्छतागृहे पाहून लोकांना विचार करायला भाग पाडले आहे. लोक म्हणतात की अशा प्रकारचे शौचालय कसे वापरावे. ईटीव्ही भारत टीमने या संपूर्ण प्रकरणावर ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर सुनील आर्य यांच्याशी चर्चा केली. या संपूर्ण घटनेची आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आता त्याची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे. चौकशीत जे सचिव दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल.