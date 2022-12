एकाच खोलीत दोन टॉयलेट सीट

बस्ती (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेशातील अधिकारी आपल्या अजब कारनाम्यामुळे नेहमीच चर्चेत असतात. आता विकास खात्याच्या अधिकाऱ्याने असे कारनामे केले आहेत, जे पाहून तुम्हाला नक्कीच प्रश्न पडेल की योगी सरकारच्या भ्रष्टाचाराची मुळे किती खोलवर रुजली आहेत. (two seats in one toilet in basti).(Two seats in same toilet room).

एकाच खोलीत दोन टॉयलेट सीट : टाऊनशिप मुख्यालयापासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कुडार्हा ब्लॉक क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या गौरा धुंधा गावात सामुदायिक शौचालय बांधण्याचे काम जोरात सुरू आहे. मात्र येथे जेई, प्रधान आणि अभियंता यांनी जे शौचालय बांधले त्या एका शौचालयात दोन टॉयलेत सीट बसवल्या आहेत! गौरा धुंधा गावात सचिव व प्रमुख यांनी 10 लाख रुपये खर्च करून सामुदायिक शौचालय बांधले आहेत. मात्र आजपर्यंत या सामुदायिक शौचालयाचा वापर कोणीही करू शकलेले नाही. यामागील कारण म्हणजे स्वच्छतागृहे बांधली गेली मात्र त्यांचे दरवाजे बसवले गेले नाहीत. यासोबतच एकाच खोलीत दोन टॉयलेट सीट ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे टॉयलेटचा वापर कोणी करत नाही.

दोषींना नोटीस बजावली : जिल्हा पंचायत राज अधिकारी नम्रता शरण यांनी सांगितले की, दोषी सचिवांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली आहे. यासोबतच सदर सामुदायिक शौचालय लवकरात लवकर दुरुस्त करण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. अहवाल आल्यानंतर संबंधितांवर कारवाईही केली जाणार आहे.