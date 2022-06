नवी दिल्ली - गायक सिद्धू मुसेवाला खून प्रकरणातील गोळीबार करणाऱ्या सहा जणांची ओळख पटली असून त्यातील दोन मुख्य शुटर्सला अटक करण्यात आली आहे. ( Six shooters were identified Of Sidhu Moose Wala murder ) या घटनेत गोल्डी ब्रारच्या संपर्कात असलेले शूटर्सचे दोन मॉड्यूल सामील होते. मनप्रीत मनूने सिद्धू मुसेवाला याच्यावर गोळीबार केला. दरम्यान, मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि स्फोटकगी त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आली आहेत.

माहिती देताना पोलीस अधिकारी

सिद्धू मुसेवाला हत्याकांडात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. दिल्ली पोलिसांनी गोळीबार करणाऱ्या दोन शूटर्सना अटक केली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने तिघांनाही गुजरातमधील मुंद्रा येथून अटक केली. आरोपींना दिल्ली न्यायालयात हजर केले असता दोघांनाही ४ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून रायफल, पिस्तूल आणि एके 47 सारखे 9 हातबॉम्बही जप्त करण्यात आले आहेत.

