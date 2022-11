सरायकेला (झारखंड) - जिल्ह्यातील राजखरसावन रेल्वे स्थानकावर (Rajkharsawan railway station in Seraikela) मालगाडीच्या इंजिनच्या दाबाशी संबंधित काम करण्यासाठी रेल्वे ट्रॅकवर उतरलेल्या दोन लोको पायलटचा शुक्रवारी रात्री मृत्यू झाला (Loco pilot died after hit by train in Seraikel). हावडा मुंबई मेलच्या धडकेत या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. दोघेही ट्रेनमधून खाली उतरल्यानंतर इंजिन बदलण्याच्या कामात गुंतले असताना राजखरसावन रेल्वे स्थानकाजवळ हा अपघात झाला. डीके सहाना आणि मोहम्मद अख्तर आलम अशी मृत लोको पायलटची नावे आहेत.

हावडा मुंबई मेलने दिली धडक - मिळालेल्या माहितीनुसार, 53 वर्षीय लोको पायलट डीके सहाना, 36 वर्षीय असिस्टंट लोको पायलट मोहम्मद अफसर आलम हे शुक्रवारी रात्री 12.15 च्या सुमारास चक्रधरपूर रेल्वे विभागांतर्गत असलेल्या राजखरसावन रेल्वे स्थानकाच्या चक्रधरपूर लॉबीमध्ये काम करत होते. रेल्वे ट्रॅकसह मालगाडीच्या इंजिनचे दाबाचे काम दुरुस्त करण्यासाठी उतरले होते. दरम्यान रेल्वे क्रमांक १२८१० अप हावडा मुंबई मेल भरधाव वेगात लगतच्या रेल्वे रुळावरून जात होती. तिच्या मुठीत दोघे आले. अपघातानंतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी त्यांना चक्रधरपूर रेल्वे रुग्णालयात नेले, तेथे दोघांनाही मृत घोषित करण्यात आले. (loco pilots died at Rajkharsawan railway station)

अपघाताच्या चौकशीचे आदेश - या घटनेचे वृत्त पसरताच रेल्वे बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली. रेल्वे बोर्डाच्या अनेक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शनिवारी चक्रधपूर उपविभागीय रुग्णालयात दोन्ही मृतदेहांचे शवविच्छेदन करण्यात आले. रेल्वे विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघाताची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक्स्प्रेस ट्रेन लगतच्या रुळावरून वेळेवर पास का झाली नाही किंवा कोणत्या स्तरावर निष्काळजीपणा होता, याची माहिती लवकरच मिळू शकेल.