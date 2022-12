नवी दिल्ली : दक्षिण पश्चिम दिल्लीच्या द्वारका दक्षिण पोलीस स्टेशन परिसरात दोन कुत्र्यांना क्रूरपणे मारल्याची घटना समोर आली आहे. (two dogs killed and hanged from tree). दोघांची हत्या केल्यानंतर त्यांचे मृतदेह रिकाम्या प्लॉटमध्ये फेकून दिले, त्यापैकी एका कुत्र्याचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. आरोपीची ओळख पटवून त्याला योग्य ती शिक्षा झाली पाहिजे असे स्थानिक लोकांचे म्हणणे आहे. (Two dogs killed in delhi).

शवविच्छेदन होणार : मिळालेल्या माहितीनुसार, फासावर लटकून गुदमरल्याने एका कुत्र्याचा मृत्यू झाला. मात्र, दुसऱ्या कुत्र्याचा मृत्यू कसा झाला, हे शवविच्छेदन अहवालावरूनच कळेल. माहिती मिळाल्यानंतर द्वारका दक्षिण पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला आणि आयपीसीच्या कलम 429 अंतर्गत एफआयआर नोंदवून तपास सुरू केला. 27 डिसेंबर रोजी परिसरातील निराधार कुत्र्यांना चारा खाणाऱ्या एका महिलेने सेक्टर 9 येथील एका रिकाम्या प्लॉटमध्ये या कुत्र्यांचे मृतदेह पाहिले, त्यानंतर महिलेने पोलिसांना याची माहिती दिली.

आरोपींना कठोर शिक्षा व्हायला हवी : या घटनेची माहिती मिळताच सोशल मीडियावर या घटनेवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहे. तर दुसरीकडे निराधार कुत्र्यांचा सांभाळ करणाऱ्या मंडळींनीही या घटनेबाबत संताप व्यक्त केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्याने कोणी असहाय प्राण्यांवर असे क्रूर कृत्य केले असेल त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हायला हवी.