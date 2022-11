नवी दिल्ली: Delhi triple murder case: पश्चिम दिल्लीतील हरिनगर पोलीस स्टेशन परिसरातील अशोक नगरमध्ये पती, पत्नी आणि मोलकरणीच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी कारवाई करताना दोन आरोपींना अटक केली husband wife and maid murdered in Delhi आहे. सचिन आणि सुजित अशी आरोपींची नावे आहेत. त्याचवेळी आरोपीच्या नाराजीतूनच त्याने हे पाऊल उचलल्याचे या हत्येचे कारण सांगितले जात आहे. या प्रकरणातील अन्य आरोपींचाही पोलीस शोध घेत आहेत. two arrested in triple murder case in delhi

जिल्हा डीसीपी घनश्याम बन्सल यांनी सांगितले की, आरोपी अनिल आणि त्याची मैत्रीण मृत समीरची पत्नी शालू हिच्या ब्युटी पार्लरमध्ये काम करायचे. अलीकडेच शालूने अनिलच्या मैत्रिणीला नोकरीवरून काढून टाकले होते. त्याचवेळी समीरने आरोपींना धमकीही दिली होती. यानंतर अनिलला खूप राग आला आणि त्याने समीर आणि त्याच्या पत्नीला मारण्याचा कट रचला. त्यासाठी त्याने त्याच्या इतर काही साथीदारांसह एक योजना आखली. मंगळवारी सकाळी आरोपी हत्या करत असताना त्याचवेळी मोलकरीणही तेथे पोहोचली. त्यानंतर आरोपींनी तिलाही बेदम मारहाण केली. यानंतर या सर्वांनी घरातील मोबाईल व मौल्यवान वस्तू घेऊन पळ काढला.

पोलिसांनी उघड केला 'ट्रिपल मर्डर'

चोरीच्या वस्तूंसोबतच घटनेत वापरलेले शस्त्रही जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पहाटे 8 च्या सुमारास आरोपी घरात आले आणि सकाळी 9 वाजता ते घरातून बाहेर पळताना दिसले. पोलिसांचा दावा आहे की, आरोपी अनिल मोलकरीण सपना घरी येण्यापूर्वी 10 मिनिटे आधी पोहोचला होता. सपनाचा मृतदेह खालच्या मजल्यावर आढळून आला. त्याचवेळी मृताच्या चेहऱ्यावर अनेक जखमेच्या खुणा होत्या. या प्रकरणातील अन्य आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून सातत्याने छापेमारी सुरू आहे.