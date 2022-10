उत्तर प्रदेश : गाझियाबादमधील सामूहिक बलात्काराला बळी ( victim of gangrape ) पडलेल्या १२ वर्षीय मुलीने (12 year old pregnant girl ) लाला लजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (LLRM Hospital in Meerut) येथे एका मुलाला जन्म दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार येथील डॉक्टरांनी ३ दिवसांपूर्वी ५ ऑक्टोबर रोजी गंभीर अवस्थेत दाखल झालेल्या मुलीची यशस्वी प्रसूती केली. आता गाझियाबाद पोलिसांनी शनिवारी मेडिकल कॉलेज गाठले आणि नवजात मुलाच्या वडिलांचा शोध घेण्यासाठी डीएनए नमुना ( The police took a DNA sample ) घेतला. मात्र, तिन्ही आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे.

आई झालेली मुलगी वास्तवापासून अनभिज्ञ : सामूहिक बलात्काराची शिकार झालेली 12 वर्षीय मुलगी आई झाल्यानंतर कुटुंब पूर्णपणे तुटले आहे. आई झालेली मुलगी आजही वास्तवापासून अनभिज्ञ आहे. नवजात मुलाला जन्मापासूनच कुटुंबाने नाकारले होते. तीन दिवसांपासून नवजात बालक वॉर्डमध्ये नवजात दाखल आहे. आता न्यायालय आई आणि मुलाच्या भवितव्याचा निर्णय घेणार आहे. पीडित मुलीच्या वडिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्यासमोर खूप विचित्र परिस्थिती आहे, त्यांना काय करावे, काय करू नये हे समजत नाही. इच्छा नसतानाही त्याला हे दिवस पहावे लागतात, कारण त्यांच्या काळजाचा तुकडा त्यांच्या मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे.

मेरठ

डॉक्टरांनीही कोणताही धोका पत्करण्यास नकार दिला : विशेष म्हणजे सामूहिक बलात्काराने पीडित मुलगी सातवीच्या वर्गात शिकत आहे. शरीरात बदल झाल्यानंतर ऑक्टोबरमध्येच मुलीवर बलात्कार झाल्याची बाब कुटुंबीयांना समजली. निष्पाप मुलीचे पोट वाढल्यानंतर तिच्या आईला गर्भधारणा चाचणी किटवरून ती गर्भवती असल्याचे समजले. कारण वेळ संपली होती, डॉक्टरांनीही कोणताही धोका पत्करण्यास नकार दिला होता. अशा परिस्थितीत न्यायालयाच्या आदेशावरून कुटुंबीय आपल्या मुलाला घेऊन मेरठ मेडिकल कॉलेजमध्ये गेले. जिथे पीडितेची प्रसूती झाली.

मुलीला धमकावून वारंवार त्रास : पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले की, मुलीवर बलात्कार झाल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी न्यायासाठी अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. जानेवारीमध्ये काही मुले त्यांच्या फ्लॅटच्या खाली पहिल्या मजल्यावर राहत होती, त्यांनी त्यांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला होता. त्याने सांगितले की, बलात्कारी त्यांच्या मुलीला धमकावून वारंवार त्रास देत होते. वडिलांनी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांनी सांगितले की तिला किडनी स्टोन आहे आणि तिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे.

मुलीचे सिझेरियन ऑपरेशन करावे लागले : मेडिकल कॉलेजच्या एचओडी डॉक्टर उर्मिला कार्या यांनी सांगितले की, मेडिकल कॉलेजच्या वरिष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली डॉक्टरांची एक टीम तयार करण्यात आली आणि मुलीचे सिझेरियन ऑपरेशन करावे लागले. यानंतर नवजात बालकाचा जन्म होतो. त्यांनी सांगितले की मुलाचे अवयव पूर्णपणे विकसित झाले नाहीत. आणि हिमोग्लोबिन देखील खूप कमी आहे. सध्या दोघेही सुरक्षित असून निरीक्षणाखाली आहेत. मेडिकल कॉलेजचे मीडिया प्रभारी डॉ व्हीडी पांडे यांनी सांगितले की, गाझियाबाद पोलिसांच्या पथकाने मुलीच्या डीएनए चाचणीसाठी नमुने गोळा केले आहेत. तपास अहवाल आल्यानंतर अखेर अटक करण्यात आलेल्या तीन आरोपींची ओळख पटवण्यास, नवजात बालकाच्या वडिलांना शोधण्यात यश येणार आहे.