तुमकुरु हिंदू पुजारी चंद्रशेखर यांनी स्वतः इस्लाम धर्म स्वीकारणार असल्याचे Hindu Priest Try to Convert into Islam Religion सांगितले होते. पण, आता त्यांनी आपला निर्णय बदलला But He Changes his Decision आहे. तुमकुरू तालुक्यातील हिरेहल्ली गावातील ओंकारेश्वर मंदिरात Omkareshwar Temple in Heerehalli Village गेल्या २५ वर्षांपासून ते पुजारी होते. त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे पुजाऱ्याने इच्छामरणाचा निर्णय घेतला. परंतु, त्यांनी धर्मांतर करण्याचा निर्णय घेतला कारण जर त्याचा मुस्लिम धर्मात मृत्यू झाला, तर त्याला सन्मानपूर्वक दफन He will be Buried Respectfully केले जाईल. हिंदू पुजारीचे धर्मांतरण प्रकरण तुमकुरुमध्ये चर्चेचा विषय ठरले Issue of Conversion is a Hot Topic in Tumkuru आहे.

धर्मांतरच्या निर्णयावरून माघार त्यांनी आता धर्मांतराच्या निर्णयावरून माघार घेत माध्यमांना निवेदन दिले आहे. त्यांनी कायदेशीररित्या इस्लाम धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, तेथे कोणतेही रूपांतरण नाही. कारण सर्व नोंदी मशिदीत मागत आहेत. तसेच, त्याने मंजी बनवून मुस्लिम धर्मात गेल्यास ते त्याची काळजीपूर्वक काळजी घेतील. दरम्यान, माजी मंत्री सोगाडू शिवन्ना, भाजप नेते अण्णादाप्पा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी चंद्रशेखर यांची मनधरणी केली आहे. त्यामुळे त्यांचे अजून धर्मांतर झाले नव्हते. आगामी काळात धर्मांतर करणार नसल्याचे चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले आहे.

पुजारी चंद्रशेखर यांच्या निर्णयाला कुटुंबीयांकडून विरोध चंद्रशेखर यांच्या निर्णयाला कुटुंबीयांचाही विरोध होता. त्याला मुंजीची भीती वाटली कारण त्यांना मधुमेह होता, म्हणून त्याने धर्मांतर केले नाही. मुंजी केली तरच कोणीही मुस्लिम धर्मात सामील होऊ शकतो. या धर्मांतराचे प्रकरण तुमकूर जिल्ह्यात तसेच राज्यात खूप चर्चेचा विषय ठरले होते.

तुमकुरुचे पुजारी यांचे मत वैयक्तिक समस्यांमुळे मी माझ्या जीवनाचा त्याग करावा, असे मला वाटले. मुस्लिम धर्मात माझा मृत्यू झाला तर मला सन्मानाने दफन केले जाईल, या विचाराने मी धर्मांतर करण्याचा निर्णय घेतला. मी मात्र मुंजीला घाबरलो आणि परत आलो. कारण मी शुगर पेशंट आहे. जखम भरलेली नाही. हिंदू नेत्यांनीही माझे मन वळवले. म्हणून मी धर्मांतरातून माघार घेतली. येत्या काही दिवसांत मी धर्मांतर करणार नाही.

