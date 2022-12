मुझफ्फरपूरमध्ये दारूने भरलेला ट्रक जप्त

मुझफ्फरपूर (बिहार) : बिहारच्या मुझफ्फरपूरमधील मनियारी पोलीस स्टेशन परिसरात, पोलिसांनी करोडोंची दारू जप्त केली आहे. (truck full of liquor seized). जिल्ह्यातील मनियारी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भुजुंगी चौकाजवळ दारूची वाहतूक करणारा ट्रक पकडण्यात आला. (truck full of liquor seized in muzaffarpur). मधनिषद पाटणा आणि मनियारी पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांनी संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. ट्रकचालक डोला राम यालाही घटनास्थळावरून अटक करण्यात आली आहे. तो पंजाबचा रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ट्रकची झडती घेतली असता ट्रकमध्ये बांधलेल्या तळघरात दारूच्या पेट्या लपवलेल्या आढळल्या. पोलिसांनी ट्रक जप्त करून पोलीस ठाण्यात नेला आहे. या कारवाईत एकूण 525 पेट्या दारू जप्त करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी मनियारी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

1.5 कोटींची दारू जप्त : मनियारी पोलिस स्टेशनचे संतोष कुमार यांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या दारूची ही खेप हरियाणात तयार केली जाते. तर ट्रकचा नंबर उत्तराखंडचा आहे. ट्रकची पडताळणी डीटीओकडून केली जात असली तरी अनेकवेळा ट्रकवाले दारूची खेप आणण्यासाठी बनावट क्रमांकाचा वापर करतात. यामुळे या क्रमांकाची पडताळणी केली जात आहे. एसएचओने सांगितले की, मधनिषद पाटणा येथून दुसऱ्या राज्यातून दारूची खेप मुझफ्फरपूरमार्गे जाणार असल्याची माहिती मिळाली होती. माहिती मिळताच तेथून पथक पोहोचले आणि संयुक्त कारवाई करताना पकडले गेले.

ट्रकमध्ये सापडले तळघर : अटक झाल्यानंतर चालकाने चौकशीत सांगितले की, ही दारू ताजपूरमार्गे समस्तीपूरला नेण्याची जबाबदारी त्याच्यावर होती. त्यासाठी १० हजार रुपयांत सौदा ठरला होता. यासोबतच ट्रकचे भाडे आणि तेल वेगळे देण्याची चर्चा होती. चालकाने सांगितले की, ताजपूरला पोहोचल्यानंतर एका नंबरवर कॉल करायचा होता. तेथून पळ काढत असताना दारू माफियांनी त्याला समस्तीपूर येथील सुरक्षित स्थळी नेण्याचे सांगितले. पोलिस सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर चालकाच्या मोबाईलमध्ये अनेक क्रमांक सापडले आहेत. त्या आधारे पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

"दारूची खेप आणली जात असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर आम्ही एक टीम तयार करून ही दारू पकडण्यासाठी छापा टाकला. त्यानंतर हा ट्रक पकडण्यात आला. यात एकूण 525 दारुच्या बाटल्या आहेत. त्याची किंमत अंदाजे 1.5 कोटी आहे." - संतोष कुमार, स्टेशन हेड, मनियारी