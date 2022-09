नवी दिल्ली - राजधानी दिल्लीतील सीमापुरी भागात रात्री उशिरा एका ट्रकने फूटपाथवर झोपलेल्या ६ जणांना ( tuck crushed 6 people in delhi ) चिरडले. या अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाला. तर 2 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर GTB हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. दोन्ही जखमींची प्रकृती अजूनही चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत ( truck crushed 6 people were sleeping on footpath ) आहे.

ट्रकने नागरिकांना चिरडले - दुपारी 2 च्या सुमारास चालकांचे ट्रकवरिल नियंत्रण सुटले. ट्रक अनियंत्रित झाला. फूटपाथवर झोपलेल्या 6 जणांना ट्रकने चिरडल्याची घटना घडली. 6 जणांपैकी 2 जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर चार जणांना पोलिसांनी तात्काळ जीटीबी रुग्णालयात दाखल केले. तेथे उपचारादरम्यान आणखी दोघांचा मृत्यू झाला. तर दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. या घटनेत आतापर्यंत एकूण ४ जणांचा मृत्यू झाला ( Four people died in the accident )आहे. सीमापुरीमध्ये फुटपाथवर ट्रकने लोकांना चिरडले.

दिल्लीचे रहिवासी - जावेद, छोटे खान, शाह आलम, राहुल अशी मृतांची नावे आहेत, तर मनीष आणि प्रदीप अशी जखमींची नावे असून ते दिल्लीचे रहिवासी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गुन्हा दाखल करून कारवाई - त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस योग्य त्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई करत आहेत. परिसरात लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलीस कँटर आणि आरोपी चालकाचा शोध घेत ( truck Accident in Seemapuri area of Delhi )आहेत.