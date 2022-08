श्रीनगर: 'हर घर तरंगा' मोहिमेचा एक भाग म्हणून, काश्मिरी पंडित संदीप मावा यांनी बुधवारी श्रीनगरच्या राजबाग भागात सर्वपक्षीय हुर्रियत कॉन्फरन्स या फुटीरतावादी संघटनेच्या बंद गेटवर भारतीय ध्वज चिकटवला. ( Tiranga On APHC Office ) ( Mawa hoists flag on Aphc office Srinagar ) ( Tricolor hoisted in separatist Hurriyat Conference office ) ( Kashmiri Pandit dares in srinagar )

फुटीरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्स येथे पाकिस्तानच्या निर्देशानुसार काम करत होते. पाकिस्तान आणि हुर्रियतने मिळून काश्मिरींना उद्ध्वस्त केले आहे. (त्यांनी) स्वातंत्र्याचा नारा सोडला आहे आणि आता ते अमली पदार्थांच्या माध्यमातून आमची नवी पिढी नष्ट करू पाहत आहेत. आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की, त्यांनी भारताचा राष्ट्रध्वज देखील धरला पाहिजे, आता हुर्रियतच्या कार्यालयाचे देखील भारतीयीकरण झाले आहे,” अशी प्रतिक्रिया मावा यांनी यावेळी दिली.

फुटीरतावादी हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या कार्यालयात फडकावला तिरंगा.. कश्मिरी पंडिताने केली हिम्मत

"काश्मीरचा विकास आणि समृद्धी केवळ भारतीय ध्वजाखालीच शक्य आहे. गेल्या 32 वर्षांपासून येथील तरुणांची दिशाभूल केली जात आहे, आता उपचार करण्याची वेळ आली आहे, ते म्हणाले, "आम्हाला फक्त एक संदेश द्यायचा होता. हा ध्वज एका चांगल्या हेतूने लावला होता, पोलिसांनीही माझ्यासमोर खबरदारी म्हणून तो हटवला.

भारताच्या ध्वज संहितेनुसार, भारताचा राष्ट्रध्वज नेहमी इतर ध्वज आणि फलकांपेक्षा उंच फडकावा. मावाने लावलेला बॅनर हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या बोर्डाच्या खाली होता. भारतीय ध्वज संहिता (भाग II, कलम I, खंड 2.1) नुसार, प्रदान केलेल्या मर्यादेशिवाय सामान्य जनता, खाजगी संस्था, शैक्षणिक संस्था इत्यादी सदस्यांद्वारे राष्ट्रध्वज प्रदर्शित करण्यावर कोणतेही निर्बंध असणार नाहीत, असे प्रतीक आणि नावे (अयोग्य वापर प्रतिबंध) अधिनियम, 1950 मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

संहितेच्या कलम IV, कलम 3.16 मध्ये असे नमूद केले आहे: "कोणताही ध्वज किंवा बंटिंग राष्ट्रध्वजाच्या शेजारी किंवा यापुढे प्रदान केल्याशिवाय, त्यापेक्षा उंच किंवा वर ठेवता येणार नाही; किंवा फुले किंवा हार किंवा चिन्हासह कोणतीही वस्तू ठेवली जाणार नाही. ध्वज मास्टवर किंवा वर ज्यावरून ध्वज फडकवला जातो.

