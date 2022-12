नारायणपूर (छत्तीसगड): Tribals Protest: पोलिस छावणीच्या निषेधार्थ जमलेल्या शेकडो आदिवासींनी नक्षलग्रस्त नारायणपूर जिल्ह्यातील मेतनार ग्रामपंचायतीच्या आश्रित ब्रेहबेडा गावात आंदोलन सुरू केले आहे. आदिवासींनी सांगितले की, "16 डिसेंबर रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून पोलिसांनी छावणी उभारून परिसराला वेढा घातला. आम्हाला पोलिस छावणी नको protest against open police camp आहे." Tribals protest in Brehbeda of Narayanpur

१ नोव्हेंबरपासून शेकडो आदिवासी पोलीस छावणीसमोर आंदोलन करत आहेत. 28 नोव्हेंबर रोजी पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग आंदोलनस्थळापासून दूर केला, मात्र पुन्हा 11 डिसेंबरपासून संतप्त ग्रामस्थ ब्रेहबेडा गावच्या जंगलात रस्त्याच्या कडेला बेमुदत धरणे धरून बसले.

ब्रेहबेडामध्ये पोलिसांनी उघडले नवे छावणी : नारायणपूरच्या आश्रित गाव ब्रेहबेडामध्ये पोलिसांनी नवीन छावणी उघडली आहे. मात्र ग्रामस्थांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. आंदोलनस्थळी काही किलोमीटर आधी मीडियाला पोलिसांनी रोखले आहे. पोलिस, पाण्याचे टँकर, जेसीबी मशिन घटनास्थळी तैनात आहेत. धरणे थांबवून चर्चा करण्यासाठी पोलीस आदिवासींना बोलवत आहेत.

पोलीस छावणीच्या विरोधात आदिवासी समाज आक्रमक.. आले आमने- सामने

आदिवासींचा आरोप आहे की, "५ डिसेंबर रोजी गावातील ११ सदस्यीय पथक नारायणपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी जिल्हा मुख्यालयात पोहोचले. पण डीआरजी जवानांनी त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर महिला आणि काही पुरुषांना सोडून देण्यात आले. दोन आदिवासी तरुणांची नक्षलवादी म्हणून तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. त्यावर अनेक गंभीर कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आदिवासींच्या सुरक्षेसाठी पोलीस छावणी उघडली आहे, तर त्यांना निवेदन देण्यापासून का रोखले जात आहे? आणि छत्तीसगड सरकारकडे न्यायाची मागणी केली आहे.