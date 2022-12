कैमूर (बिहार) : बिहारच्या कैमूरमध्ये पर्यटकांनी भरलेली बस ट्रकला धडकून मोठा अपघात झाला आहे. (Road Accident in kaimur). कुद्रा पोलीस स्टेशन हद्दीतील चिलबिली गावाजवळ बंगालहून आग्र्याकडे जाणाऱ्या (Tourist bus going from Bengal to Agra) या पर्यटक बस आणि वाळूने भरलेल्या ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. (Tourist bus collide with truck in Kaimur). या घटनेत बसचा स्फोट झाला आहे. बसमध्ये एकूण 55 पर्यटक बसले होते, त्यातील 35 पर्यटक गंभीर जखमी झाले आहेत. तर बस चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. घटनास्थळी एनएचआय आणि कुदरा पोलीस कर्मचारी पोहोचले असून, सर्व जखमींना कुद्रा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात येत आहे.

बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक

कोलकात्याहून आग्र्याला जात होती : बसमधील प्रवासी अनिता दास यांनी सांगितले की, बस बंगालहून आग्र्याला जात होती. वाटेत सगळ्यांनी एका ढाब्यावर थांबून चहा घेतला. त्यानंतर बस सुरू झाल्यावर दोन-तीन मिनिटातच बसची ट्रकसोबत धडक झाली. बसमधील आणखी एका प्रवाशाने सांगितले की, ते कोलकात्याहून आग्र्याला जात होते. त्यांनी आज अयोध्येला मुक्काम केला होता. दरम्यान, या बसला वाटेतच अपघात झाला व त्यात अनेक जण जखमी झाले.

जखमींना कुद्रा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाठवण्यात येत आहे

बस चालकाचा केबिनमध्ये अडकून मृत्यू : घटनास्थळी पोहोचलेले एनएचआयचे कर्मचारी रामेश्वर राम यांनी सांगितले की, बसची विरुद्ध बाजूने जाणाऱ्या ट्रकसोबत समोरासमोर धडक झाली. अपघातात बस चालकाचा केबिनमध्ये अडकल्याने मृत्यू झाला. सर्व जखमींना उपचारासाठी पाठवण्यात येत आहे. NHI चे एकूण 12 लोक या कामात गुंतले आहेत.