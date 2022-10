नवी दिल्ली : शाकाहारी लोकांसमोरील सर्वात प्रमुख आव्हान म्हणजे मांसपासून प्रथिनांचा वापर सोडून बाकी सर्व पोषक तत्वांची भरपाई कशी ( Benefits of meatless diet ) करावी. त्यावर आम्ही तुम्हाला हेल्दी रेसिपी आणली आहे. ज्या अगदी मांस खाणाऱ्यांना देखील प्रभावित करू शकतात. टोफू टिक्का मसाला ( Tofu Tikka Masala ) बनवायला अगदी सोपा आहे. टोफू टिक्का मसाला कसा बनवायचा ( How to make Tofu Tikka Masala ) ते पाहूयात.

टोफू टिक्का मसाला - रुचकर, स्वादिष्ट आणि आरोग्यदायी रेसिपी टोफू टिक्का मसाला बनवायला अगदी सोपा आहे. अगदी काही काही वेळात तो बनवून तयार होतो. 30 मिनिटे म्हाणजे अर्ध्या तासात तो बनतो.

साहित्य : 2 ब्लॉक्स टणक टोफू, 2 चमचे तंदूरी टिक्का मसाला, 1 चमचे आले-लसूण पेस्ट, 2 चमचे तेल, 1/2 किलो टोमॅटो , 100 ग्रॅम काजू, 20 ग्रॅम 30 ग्रॅम आले, 3 लवंगा, 3 हिरव्या वेलची, 9 काळी मिरी, 500 मिली पाणी, 1/2 कांदे (Tofu Tikka Masala Ingredients ) .

मॅरीनेट केलेले टोफू टिक्का : टोफूचे साधारण १ इंच चौकोनी तुकडे करा. मॅरीनेट करण्यासाठी - एका वेगळ्या भांड्यात तंदुरी टिक्का मसाला, आले लसूण पेस्ट आणि तेल एकत्र करा आणि पेस्ट तयार करा. टोफूला चांगले कोट करण्यासाठी त्यावर मॅरीनेशन घाला आणि 2 तास थंड करा. ओव्हन 200 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत गरम करा. मॅरीनेट केलेले टोफू रेफ्रिजरेटरमधून काढा आणि त्यांना बेकिंग ट्रे मध्ये ठेवा. टोफू 10 ते 15 मिनिटे बेक करावे.

टिक्का मसाला ग्रेव्ही बनवणे : एका मोठ्या भांड्यात टोमॅटो, आले, लसूण, काजू आणि संपूर्ण मसाले टाका, पाण्याने झाकून ठेवा आणि भांडे मध्यम आचेवर ठेवा. एक उकळी आणा काजू पूर्णपणे मऊ होईपर्यंत उकळू द्या. काजू पूर्णपणे मऊ झाले की थंड होऊ द्या. या संपूर्ण प्रक्रियेस सुमारे एक तास लागेल. मिश्रण थंड झाल्यावर ते प्युरीमध्ये मिसळा. प्युरी करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार पाणी घालू शकता. मसाले करपणार नाहीत याची काळजी घ्या आणि ते पूर्णपणे मिश्रित असल्याची खात्री करा; अन्यथा, रेसिपी बिघडू शकते.

टोफू टिक्का मसाला बनवणे : एका भांड्यात तेल गरम करा. बारीक चिरलेला कांदा घाला. कांद्यामध्ये आले लसूण पेस्ट घाला. पेस्ट शिजल्यावर त्यात तंदुरी टिक्का मसाला घाला. १-२ मिनिटे ढवळत राहा. 10 ते 15 मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या. ग्रेव्ही घट्ट झाली तर मॅरीनेट केलेले टोफू त्यात घाला. बटर नान आणि बासमती राईससोबत टोफू टिक्का मसाला सर्व्ह करा.

पोषक तत्वे : सर्व्हिंग - 200 ग्रॅम, कॅलरीज - 294 किलो कॅलरी, कर्बोदके - 27 ग्रॅम, प्रथिने - 8 ग्रॅम, फॅट - 19 ग्रॅम, सॅच्युरेटेड फॅट - 3 ग्रॅम, पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅट - 4 ग्रॅम, मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट - 10 ग्रॅम, ट्रान्स फॅट - 1 ग्रॅम, सोडियम - 30 मिग्रॅ, पोटॅशियम - 30 एमजी फायबर - 6 ग्रॅम, साखर - 11 ग्रॅम, व्हिटॅमिन ए - 2086IU, व्हिटॅमिन सी - 41mg, कॅल्शियम - 69mg, लोह - 3mg.