आजचे पंचांग : माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत संवत्सर), माघ - अष्टमी तिथीनंतर नवमी सकाळी 09:05 पर्यंत. नक्षत्र भरणी नंतर कृतिका 08:21 PM - सकाळी ११.०४ पर्यंत शुभ योग, त्यानंतर शुक्ल योग. करण बाव सकाळी 09:05 पर्यंत, बलव नंतर 09:33 PM पर्यंत, कौलव नंतर.

राहु 29 जानेवारी रविवारी दुपारी 04:46 ते संध्याकाळी 06:08 पर्यंत आहे. पहाटे 02:46 पर्यंत, मेष राशीनंतर चंद्र वृषभ राशीत प्रवेश करेल. विक्रम संवत - 2079, राक्षस. शक संवत - 1944, शुभ. पूर्णिमंत - माघ. आमटे - माघ.

तारीख शुक्ल पक्ष अष्टमी - 28 जानेवारी 08:43 AM - 29 जानेवारी 09:05 AM. शुक्ल पक्ष नवमी - 29 जानेवारी 09:05 AM - 30 जानेवारी 10:11 AM . तारा : भरणी - 28 जानेवारी 07:06 PM - 29 जानेवारी 08:21 PM. कृतिका - 29 जानेवारी 08:21 PM - 30 जानेवारी 10:15 PM .

करण : बुध - 28 जानेवारी 08:48 PM - 29 जानेवारी 09:05 AM . बालव - 29 जानेवारी 09:05 AM - 29 जानेवारी 09:33 PM . कौलव - 29 जानेवारी 09:33 PM - 30 जानेवारी 10:12 AM . योग - शुभ - 28 जानेवारी 11:54 AM - 29 जानेवारी 11:04 AM . शुक्ल - 29 जानेवारी 11:04 AM - 30 जानेवारी 10:48 AM . युद्ध - रविवार .

सण आणि उपवास : महानंद नवमी, दुर्गाष्टमी व्रत, सूर्य आणि चंद्र वेळा, सूर्योदय - सकाळी ७:१२, सूर्यास्त - संध्याकाळी 6:07, चंद्रोदय - २९ जानेवारी दुपारी १२:१९, चंद्रास्त - जानेवारी 30 1:50 AM, अशुभ काळ- राहू - 4:46 PM - 6:08 PM, यम गंड - 12:40 PM - 2:02 PM, कुलिक - दुपारी ३:२४ - दुपारी ४:४६, दुरमुहूर्त - 04:40 PM - 05:24 PM, वर्ज्यम् - 09:18 AM - 11:02 AM.

शुभ वेळ : अभिजीत मुहूर्त - दुपारी 12:18 - दुपारी 01:01, अमृत ​​काल - दुपारी 03:18 - दुपारी 04:59, ब्रह्म मुहूर्त - 05:35 AM - 06:23 AM. आनंदादि योग : टाइमलाइन - रात्री 08:21 पर्यंत, धूम , सूर्य राशी , सूर्य मकर राशीत आहे.

चंद्र चिन्ह : 30 जानेवारी, 02:46 AM पर्यंत मेष राशीनंतर चंद्र वृषभ राशीत जाईल, चंद्र महिना, आमटे - माघ. पूर्णिमंत - माघ. शक संवत (राष्ट्रीय दिनदर्शिका) - 9 मार्च 1944. वैदिक ऋतू - शिशिर . द्रीक ऋतु - शिशिर.