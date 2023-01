आज 26 जानेवारी 2023 गुरुवार आहे. माघ महिन्याची शुक्ल पक्ष पंचमी सकाळी 10:28 पर्यंत आहे आणि त्यानंतर षष्ठी आहे. सूर्य - मकर राशीत प्रवेश योग-सिद्ध, करण-कौलव आणि तैतिल, आजचा दिवस अतिशय शुभ व फलदायी आहे. पाहा आजचे पंचांग...

आजची तारीख : आज २६ जानेवारी- पंचांग. हिंदू महिना आणि वर्ष, शक संवत - 1944 शुभ, विक्रम संवत - 2079 . षष्ठी नंतर तिथी-पंचमी सकाळी 10:28 पर्यंत राहील. आजचे नक्षत्र-उत्तर भाद्रपद संध्याकाळी 06:57 पर्यंत राहील, त्यानंतर रेवती नक्षत्र असेल. आजचे करण-कौलव आणि तैतिल, आजचा पक्ष - शुक्ल पक्ष, आजचा योगसिद्ध, आजचे वार-गुरुवार.

आज सूर्योदय व सूर्यास्ताची वेळ (सूर्य वेळ) : सूर्योदय-7:12 AM, सूर्यास्ताची वेळ (सूर्य वेळ)- सूर्यास्त--6:05 PM, आजची चंद्रोदय-चंद्रास्त वेळ (चंद्राची वेळ), चंद्रोदय - सकाळी 10:32, 26 जानेवारी, चंद्रास्त - 11:00 PM, 26 जानेवारी, सूर्य - मकर आज चंद्र राशीत, मीन राशीवर चंद्र संचार करेल. दिवस - गुरुवार, महिना व्रत-वसंत पंचमी.

आजचा शुभ काळ : अभिजीत मुहूर्त - दुपारी १२:१७ ते दुपारी १:०१, अमृत ​​काल-- दुपारी 02:22 ते दुपारी 03:54 पर्यंत, ब्रह्म मुहूर्त - 05:37 AM ते 06:25 AM, विजय मुहूर्त--02:00 PM ते 02:43 PM, गोधुली मुहूर्त - संध्याकाळी 05:27 ते संध्याकाळी 05:51, निशिता काळ - 11:35 PM ते 12:28 AM, 27 जानेवारी.

आजचा शुभ योग : सर्वार्थ सिद्धी योग - 06:57 PM ते 06:43 AM, 27 जानेवारी. रवि पुष्य योग - 06:57 PM ते 06:43 AM, 27 जानेवारी अमृतसिद्धी योग नाही, त्रिपुष्कर योग नाही, द्विपुष्कर योग - नाही, अभिजीत मुहूर्त--12:17 PM ते 01:01 PM, गुरु पुष्य योग - नाही, आजचा काळ अशुभ आहे, राहू काल - दुपारी 12:39 ते दुपारी 02:00 पर्यंत, कालवेला / अर्धयामा - 16:10:24 ते 16:54:00 पर्यंत, अशुभ मुहूर्त- सकाळी 10:50 ते सकाळी 11:34, दुपारी 03:11 ते दुपारी 03:55, यमगंड - सकाळी ७:१२ ते सकाळी ८:३४, भाद्रा - 06:57 PM ते 06:43 AM, 27 जानेवारी, गुलिक - 09:27:11 ते 10:48:55 पर्यंत गंडमूळ - नाही.

आजच्या चोघड्या दिवसाचा चतुर्थांश : शुभ (वर वेला) 07:12 AM 08:34 AM, रोग 08:34 AM 09:56 AM, उदबेग 09:56 AM 11:17 AM, चेर 11:17 AM 12:39 PM, नफा 12:39 PM 14:00 PM, अमृत ​​14:00 PM 15:22 PM, काल (काल वेला) 15:22 PM 16:44 PM, शुभ (वर वेला) 16:44 PM 18:05 PM .