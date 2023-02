आजची तारीख 23 फेब्रुवारी 2023 तारीख, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त, केव्हा पासून सुरु होत आहे शुभ मुहूर्त, केव्हा अशुभ वेळ आहे, राहू काल बद्दल माहिती, आजचा सण 23 फेब्रुवारी 2023 पंचांग आणि शुभ मुहूर्ताबद्दल सविस्तर माहिती.

तारीख - गुरुवार, 23 फेब्रुवारी 2023. चतुर्थी सकाळी- 01:33 पर्यंत, 24 फेब्रुवारी. नक्षत्र रेवती 03:44 AM, 24 फेब्रुवारी. पक्ष शुक्ल पक्ष - फाल्गुन महिना, सूर्योदय 06:27 AM. सूर्यास्त संध्याकाळी 05:56 .चंद्रोदय 08:32 AM . चंद्रास्त रात्री 09:15 .

शुभ वेळ: आजचा शुभ मुहूर्त ज्यात शुभ मुहूर्त साधता येईल- आजची तारीख गुरुवार 23 फेब्रुवारी 2023 हा शुभ मुहूर्त आहे. तुम्ही कोणतेही शुभ कार्य करणार असाल तर ते अभिजीतच्या काळात करा.

अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM ते 12:34 PM . अमृत ​​काल मुहूर्त - 01:27 AM, 24 फेब्रुवारी ते 02:58 AM, 24 फेब्रुवारी . विजय मुहूर्त - 02:06 PM ते 02:52 PM . संध्याकाळचा मुहूर्त- 05:45 PM ते 06:09 PM. संध्याकाळची वेळ- 05:56 PM ते 07:11 PM . निशिता मुहूर्त - 11:46 PM ते 12:36 AM, 24 फेब्रुवारी. ब्रह्म मुहूर्त- 04:47 AM ते 05:37 AM. सकाळी संध्याकाळ - 05:12 AM ते 06:27 AM .

विशेष मुहूर्त आणि योग: सर्वार्थसिद्धी, अमृतसिद्धी, गुरुपुष्यामृत आणि रविपुष्यमित योग असे काही शुभ मुहूर्त आहेत. जेव्हा काही काम करावे लागते आणि त्या वेळी कोणताही मुहूर्त नसतो, तेव्हा या विशेष योग किंवा मुहूर्तांमध्ये शुभ कार्य केले जाते.

योग आणि मुहूर्त : सोमवारी रोहिणी, मृगाशिरा, पुष्य, अनुराधा आणि श्रवण नक्षत्र असेल तर सर्वार्थसिद्धी योग तयार होतो. शुभ मुहूर्तांपैकी सर्वोत्तम काळ मानला जातो - गुरु-पुष्य योग. गुरुवारी चंद्र पुष्य नक्षत्रात असेल तर तो पूर्ण सिद्धिदायी योग बनतो. जेव्हा चतुर्दशी सोमवारी असते आणि पौर्णिमा किंवा अमावस्या मंगळवारी असते, तेव्हा तो सिद्धिदायी मुहूर्त असतो.

आजचा शुभ योग- ज्यामध्ये कोणतीही शुभ मुहूर्तमेढ करता येईल. कोणतेही शुभ कार्य करण्यासाठी हा योग अतिशय शुभ आहे. अभिजीत मुहूर्त- 11:49 AM ते 12:34 PM . सर्वार्थ सिद्धी योग- संपूर्ण दिवस . अमृत ​​सिद्धी योग नाही . सूर्य योग - 06:27 AM ते 03:44 AM, 24 फेब्रुवारी . द्विपुष्कर योग नाही . त्रिपुष्कर योग नाही.