ज्योतिषशास्त्रात हिंदू पंचांगाला खूप महत्त्व आहे. वेळ, वार, तिथी, नक्षत्र, करण, योग इत्यादी हिंदू एकके यात वापरली जातात. तिथी, शुभ, अशुभ, दिशा शूल, चंद्रबल आणि ताराबल इत्यादी पंचांगात मोजले जातात. बुधवार, 22 फेब्रुवारी 2023 चा पंचांग काय सांगतो ते जाणून घेऊया.

आजचे पंचांग म्हणजे काय? : आजचा पंचांग - बुधवार, 22 फेब्रुवारी 2023, फाल्गुन, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथी आहे. आज कोणते नक्षत्र आहे? : हिंदू पंचांगानुसार आज उत्तराभाद्रपद नक्षत्र आहे.

आजचे चंद्रबल आणि ताराबल (बुधवार 22 फेब्रुवारी 2023) : ताराबल: अश्विनी, कृतिका, मृगाशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाद, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती. चंद्रबल: वृषभ, मिथुन, कन्या, तूळ, मकर, मीन

कसे आहेत योग : फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत संवत्सर), फाल्गुन - तृतीया तिथीनंतर चतुर्थी पहाटे 03:24 पर्यंत. नक्षत्र उत्तरभाद्रपद पहाटे 04:50 रेवती नंतर, रात्री ११.४६ पर्यंत साध्य योग, त्यानंतर शुभ योग. करण तैतिल- दुपारी 04:36 पर्यंत, गार नंतर 03:24 पर्यंत, वणीज नंतर राहू 22 फेब्रुवारी बुधवारी दुपारी 12:40 ते दुपारी 02:06 पर्यंत आहे. मीन राशीवर चंद्र संचार करेल.

करण : तैतिल - 22 फेब्रुवारी 05:58 AM - 22 फेब्रुवारी 04:36 PM. गार - 22 फेब्रुवारी 04:36 PM - 23 फेब्रुवारी 03:24 AM. वणीज - 23 फेब्रुवारी 03:24 AM - 23 फेब्रुवारी 02:23 PM.

योग : साध्य - 22 फेब्रुवारी 03:08 AM - 22 फेब्रुवारी 11:46 PM. शुभ - 22 फेब्रुवारी 11:46 PM - 23 फेब्रुवारी 08:58 PM. युद्ध : बुधवार - सूर्य आणि चंद्र वेळा, सूर्योदय - 6:58 AM. सूर्यास्त - संध्याकाळी 6:22 . चंद्रोदय - 22 फेब्रुवारी 8:25 AM. चंद्रास्त - फेब्रुवारी २२ रात्री ८:४३.

अशुभ काळ : राहू - 12:40 PM - 2:06 PM. यम गंड - 8:23 AM - 9:49 AM. कुलिक - 11:15 AM - 12:40 PM. दुरमुहूर्त - दुपारी 12:17 - दुपारी 01:03. वर्ज्यम् - संध्याकाळी 04:17 - संध्याकाळी 05:48.

शुभ वेळ : अभिजीत मुहूर्त - शून्य, अमृत ​​काल - 12:23 AM - 01:52 AM . ब्रह्म मुहूर्त - 05:22 AM - 06:10 AM. आनंदादि योग लंब पर्यंत - 04:50 AM. कोलाहल- सूर्य कुंभ राशीत आहे.

चंद्र चिन्ह : मीन राशीवर चंद्र भ्रमण करेल (पूर्ण दिवस-रात्र) - चंद्र महिना : आमटे - फाल्गुन. पूर्णिमंत - फाल्गुन . शक संवत (राष्ट्रीय दिनदर्शिका) - फाल्गुन ३, १९४४ .वैदिक ऋतू - शिशिर . द्रीक ऋतु - वसंत ऋतु .