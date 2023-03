11 मार्च आजचे पंचांग : हिंदू महिना व वर्ष, शक संवत- 1944 शुभ, विक्रम संवत- 2079, आजची तिथी-तिथी-चतुर्थी त्या पंचमीनंतर रात्री 10:05 पर्यंत, आजचे नक्षत्र-चित्र सकाळी 07:11 पर्यंत, त्यानंतर स्वाती आजचे करण - बलव आणि कौलव , आजचा पक्ष - कृष्ण पक्ष , आजचा योग - व्याघात , आजचा वार - शनिवार

सूर्योदय : 6:43 AM , सूर्यास्त--6:30 PM, चंद्रोदय-10:02 PM, 11 मार्च, चंद्रास्त - सकाळी ९:२६, मार्च १२, सूर्य - कुंभ राशीत प्रवेश, चंद्र- तूळ राशीवर प्रभावी राहील, दिवस-शनिवार, महिना - चैत्र महिना, व्रत संकष्टी गणेश चतुर्थी.

आजची शुभ वेळ : अभिजीत मुहूर्त-12:13 PM ते PM 01:00, अमृत काल--10:54 PM ते 12:33 AM, ब्रह्म मुहूर्त-05:11 AM ते 05:59 AM, विजय मुहूर्त-02:07 PM ते दुपारी 02:53, गोधुली मुहूर्त-05:53 PM ते 06:17 PM, निशिता काळ-11:45 PM ते 12:37 AM, 12 मार्च. आजचा शुभ योग - सर्वार्थ सिद्धी योग - 07:11 AM ते 06:11 AM, 12 मार्च.

आजची अशुभ वेळ : राहु काल - सकाळी 09:40 ते 11:08 AM, कालवेला / अर्धयम - 13:19:41 ते 14:07:12, अशुभ मुहूर्त - 08:17 AM ते 09:04 AM, यमगंड - 2: संध्याकाळी 05 ते दुपारी 3:33, भद्रा-नं., गोधूलि मुहूर्त -06:12:01 ते निशिता काळ 07:41:06.

दिवस-काल (कालवेला) 06:43 AM 08:12 AM, शुभ 08:12 AM 09:40 AMRog 09:40 AM 11:08 AM, उद्बेग 11:08 AM 12:36 PM,चार 12:36 PM :05 PM,लाभ (वारवेला) 14:05 PM 15:33 PM, अमृत 15:33 PM 17:01 PM, काल (कालवेला) 17:01 PM 18:30 PM.

रात-लाभ (काल रात्री) 18:30 PM 20:01 PM,उद्बेग 20:01 PM 21:33 PM,शुभ 21:33 PM 23:04 PM, अमृत 23:04 PM 00:36 AM,चार 00:63 AM 02:08 AM, रोग 02:08 AM 03:39 AM, वेळ 03:39 AM 05:11 AM, लाभ (कालरात्री) 05:11 AM 06:42 AM.