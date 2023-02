हिंदू कॅलेंडरला वैदिक कॅलेंडर म्हणून ओळखले जाते. पंचांगाच्या माध्यमातून वेळ आणि काळाची अचूक गणना केली जाते. मुळात पंचांग हे पाच भागांचे बनलेले असते. तीथी, नक्षत्र वार, योग आणि कारण हे पाच भाग आहेत. ज्योतिषी शिव मल्होत्रा ​​​​यांच्याकडून आजचे पंचांग जाणून घ्या.

पंचांग : माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत संवत्सर), माघ | त्रयोदशी नंतर द्वादशी तिथी दुपारी 04:26 पर्यंत. नक्षत्र आद्रा 06:18 AM पुनर्वसु नंतर | दुपारी १२.१२ पर्यंत वैधृती योग, त्यानंतर विश्वकुंभ योग. करण बलव दुपारी 04:26 पर्यंत, कौलव नंतर 05:41 पर्यंत, तैतिल नंतर.

राहू गुरुवार 02 फेब्रुवारी रोजी दुपारी 02:03 PM ते 03:25 PM पर्यंत आहे. मिथुन राशीवर चंद्र संचार करेल. विक्रम संवत - 2079, राक्षस. शक संवत - 1944, शुभ . पूर्णिमंत - माघ . आमटे - माघ . तारीख शुक्ल पक्ष द्वादशी - फेब्रुवारी 01 02:02 PM - 02 फेब्रुवारी 04:26 PM . शुक्ल पक्ष त्रयोदशी - फेब्रुवारी 02 04:26 PM - 03 फेब्रुवारी 06:58 PM तारा . आद्रा - फेब्रुवारी 02 03:23 AM - 03 फेब्रुवारी 06:18 AM .

पुनर्वसु - फेब्रुवारी ०३ ०६:१८ AM - ०४ फेब्रुवारी ०९:१६ AM करण . बालव - फेब्रुवारी 02 03:13 AM - 02 फेब्रुवारी 04:26 PM . कौलव - फेब्रुवारी 02 04:26 PM - 03 फेब्रुवारी 05:41 AM . Taitil - फेब्रुवारी 03 05:42 AM - 03 फेब्रुवारी 06:58 PM .

योग : वैधता - फेब्रुवारी 01 11:29 AM - 02 फेब्रुवारी 12:12 PM . विषकुंभ - फेब्रुवारी 02 12:12 PM - 03 फेब्रुवारी 01:01 PM . गुरुवार . सण आणि उपवास . प्रदोष व्रत . सूर्य आणि चंद्र वेळा . सूर्योदय - सकाळी ७:१० वाजता. सूर्यास्त - संध्याकाळी 6:10 वाजता होईल.

चंद्रोदय - फेब्रुवारी ०२ दुपारी ३:१६ वाजता आणि चंद्रास्त - फेब्रुवारी 03 5:27 AM वाजता होईल. अशुभ वेळा : राहू - दुपारी 2:03 - दुपारी 3:25 वाजता. यम गंड - 7:10 AM - 8:33 AM . कुलिक - सकाळी 9:55 - सकाळी 11:18. दुर्मुहूर्त - सकाळी 10:50 - सकाळी 11:34, दुपारी 03:14 - दुपारी 03:58 . वर्ज्यम् - 07:47 PM - 09:35 PM .

शुभ वेळ : अभिजीत मुहूर्त - दुपारी 12:18 - दुपारी 01:02 वाजता. अमृत ​​काल - 07:05 PM - 08:53 PM . ब्रह्म मुहूर्त - 05:34 AM - 06:22 AM . आनंदादि योग कान पर्यंत - 06:18 AM . सूर्य राशी : सूर्य मकर राशीत आहे . मिथुन राशीवर चंद्राचे संक्रमण होईल (पूर्ण दिवस-रात्र). चंद्र महिना .आमटे - माघ . पूर्णिमंत - माघ .शक संवत (राष्ट्रीय दिनदर्शिका) - 13 मार्च 1944 .वैदिक ऋतू - शिशिर . द्रीक ऋतु - शिशिर . शुभ योग सर्वार्थसिद्धी योग - फेब्रुवारी ०३ ०६:१८ AM - ०३ फेब्रुवारी ०७:१० AM (पुनर्वसू आणि गुरुवार) .