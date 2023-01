तिरुपती : तिरुमला तिरुपती देवस्थानने (Tirumala Tirupati Devasthanam) असेही म्हटले आहे की, 22 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व दर्शनांना परवानगी दिली जाणार नाही. दरम्यान, 11 जानेवारीपर्यंत होणार्‍या वैकुंठद्वार दर्शनासाठी तिरुमला येथे गर्दी वाढत आहे. सरकारनी कोविड निर्बंध पुकारल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून गर्दी वाढली आहे. वैकुंठद्वार दर्शनासाठी टाइम स्लॉटेड सर्व दर्शन टोकन जारी करण्यात येत आहे. रविवारी वैकुंठद्वार दर्शनाच्या शेवटच्या दिवशी 11 जानेवारीपर्यंतचा कोटा पूर्ण (release rs 300 special darshan tokens) संपला.

भाविकांची गर्दी : तिरुमाला तिरुपती देवस्थानने दररोज 45,000 एसएसडी टोकन जारी केले होते. 20,000 एसएसडी टोकण 2 ते 11 जानेवारी या कालावधीत प्रसिद्ध तिरुमला मंदिरात 10 दिवसांच्या वैकुंठद्वार दर्शनासाठी दररोज एकूण टोकण 65,000 पर्यंत गेले. तिरुमाला तिरुपती देवस्थान व्यतिरिक्त 4.5 लाख एसएसडी टोकन्समधून 2 जानेवारीला वैकुंठद्वार दर्शनासाठी 15,000 एसएसडी टोकन जारी केले (darshan tokens from January 12 to February 28) होते. याशिवाय, तिरुमाला तिरुपती देवस्थानद्वारे 10 दिवसांच्या वैकुंठद्वार दर्शनासाठी दररोज 2,000 श्रीवाणी दर्शन तिकिटे देखील जारी केली होती. तर तिरुमाला तिरुपती देवस्थानने एसएसडी, एसईडी, दर्शनांसह जास्तीत जास्त 80,000 भाविकांसाठी दर्शनासाठी विस्तृत व्यवस्था केली (300 special darshan tokens) होती.

दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्या : 2 जानेवारीला ( Tirupati Darshan ticket booking ) वैकुंठद्वार दर्शनाच्या पहिल्या दिवशी 69,414 यात्रेकरूंनी दर्शन घेतले होते. ही संख्या 3 जानेवारीपर्यंत 71,924 पर्यंत वाढले होते. शनिवार व रविवार असल्याने दर्शन घेणाऱ्या भाविकांची संख्या ६२,८५६ वर पोहोचली. तिरुमला मंदिरात 10 दिवसांच्या वैकुंठद्वार दर्शनाच्या पहिल्या सहा दिवसात सरासरी दररोज सुमारे 60,000 यात्रेकरूंनी वैकुंठद्वार दर्शन घेतले. हे टीटीडीच्या अपेक्षेपेक्षा सुमारे 20 ते 25 टक्के कमी आहे, तर दररोज दर्शन घेतलेल्या भाविकांची संख्या जास्त असल्याचे दर्शवते. अनेकांनी दोन दर्शन तिकिटे म्हणजे एसईडी आणि एसएसडीसुद्धा (Tirumala Tirupati Devasthanam darshan token) घेतली.

गैरसोयीबद्दल निंदा : पहिल्या दिवशी म्हणजे वैकुंठा एकादशी आणि द्वादशीच्या दिवशी यात्रेकरूंना ( which dates are available for Tirupati Darshan ) वैकुंठद्वार दर्शनासाठी पाच ते सात तास थांबावे लागत असल्याने त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेक भाविकांनी सोशल मीडियावर तिरुमाला तिरुपती देवस्थानकडून व्यवस्थापनाची त्यांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल टिका केली होते. जेथे ते डब्याला कुलूप लावून निघून गेल्याने प्रतिसाद देण्यासाठी कोणतेही कर्मचारी नसताना ते तासन्तास बंदिस्त होते. वैकुंठ एकादशीच्या दिवशी दुपारी 2 वाजता सोडण्यात आलेल्या अतिरिक्त 15,000 टोकनद्वारे एसएसडी टोकन्सचा लाभ घेतलेल्या काहींनी सांगितले की, त्यांनी रात्री 8 वाजता रांगेत जाऊन दर्शन घेतले आणि पहाटे 4 वाजता दर्शन घेतले आणि त्यांना कंपार्टमेंटमध्ये रात्र काढावी लागली. लहान मुले आणि महिलांची खूप गैरसोय (TTD 300 special darshan tokens) झाली.

एसएसडी टोकन जारी : टीटीडीने एका अहवालात म्हटले आहे की, मोफत दर्शनासाठी एसएसडी टोकन जारी करणे १२ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. टीटीडीने अधिकृतपणे पुष्टी केली की, २ ते ११ जानेवारी दरम्यान वैकुंठद्वार दर्शन एसएसडी टोकन जारी करणे पूर्ण झाले आहे. कोटा पूर्ण झाल्यानंतर रविवारी संपेल. एसएसडी टोकन 12 जानेवारीपासून श्रीनिवासम, विष्णू निवासम आणि तिरुपती येथील भूदेवी कॉम्प्लेक्स येथे पूर्वीप्रमाणेच जारी केले जातील. याची भाविकांनी नोंद घ्यावी ही विनंती, असे मंदीर प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.