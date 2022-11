व्हिटॅमिनची कमतरता, मधुमेह आणि शरीरात वाढलेले कोलेस्ट्रॉल, अशी हात आणि पायांना मुंग्या येण्याची (Tingling is felt in hands and feet due to deficiency of this vitamin) अनेक कारणे असू शकतात. परंतु, सामान्यतः, या संवेदनाचे मुख्य कारण शरीरात व्हिटॅमिन बी आणि व्हिटॅमिन ईची कमतरता असू शकते. या कमतरतेमुळे शरीरावर विशेषतः हात-पायांवर मुंग्या चढल्याचा भास होतो.

या परिस्थितीत, हात किंवा पाय हलवले जात नाहीत, तसेच वेदना उद्भवतात. या समस्येवर मात कशी (how to remove it) करता येईल हे देखील येथे जाणून घेऊया. Good Health हात आणि पायांना येणाऱ्या मुंग्या घालवण्यासाठी आहारात काही बदल करण्याबरोबरच आवश्यक ती खबरदारी घेता येईल. हात आणि पायांची संवेदना दूर करण्यासाठी काही टिप्स उपयुक्त आहेत. यकृतासारखे मांस हे बी-जीवनसत्त्वांचा चांगला स्रोत आहे. स्प्राउट्स आणि वनस्पती तेल हे शाकाहारी लोकांसाठी चांगले पर्याय आहेत.

व्हिटॅमिन-बी ची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी सूर्यफूल तेल आणि राजमा देखील खाऊ शकतो. व्हिटॅमिन-ई ची कमतरता भरून काढण्यासाठी आहारात काही फळांचा समावेश केला जाऊ शकतो. सुक्या मेव्यामध्ये व्हिटॅमिन ई देखील चांगले असते. विशेषतः बदामामध्ये व्हिटॅमिन ई भरपूर प्रमाणात असते. मुंग्या काढून टाकण्यासाठी हात किंवा पायांचा कोणताही दबाव टाकु नका. हात पाय जोडून बसल्यावर मुंग्या येत असतील तर, ते सरळ करा. इकडे तिकडे चालण्याचा प्रयत्न करा.

जेव्हा तुम्हाला तुमच्या हातात मुंगी चढल्यासारखे वाटत असेल तेव्हा तुमची मुठ बंद करा आणि नंतर ती उघडा. थोडा वेळ हे करून पहा, तुम्हाला आराम वाटेल. पायांच्या संवेदनामध्ये, पंजे पुढे आणि मागे हलवा. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मुंग्या येत असल्यास, या हालचालीमुळे बरे वाटेल, डोके उजवीकडे वळवून हातातील मुंग्या येणे दूर केले जाऊ शकते. मुंग्या येण्याच्या काही मिनिटांतच आंघोळ करावी लागत असेल, तर गरम ऐवजी थंड पाण्याने आंघोळ करावी. गरम पाणी वेदनादायक ठरू शकते. आपले शूज तपासा, कारण घट्ट शूजमुळे, रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे ही पायांना मुंग्या येतात. Good Health