दोहा : फिफा विश्वचषक २०२२ च्या (FIFA World Cup Qatar 2022) सामन्यांचे तिकीट नसलेले चाहते स्पर्धेच्या गट टप्प्यानंतर कतारमध्ये प्रवेश करू शकतात, असे आयोजकांनी पत्रकार बैठकीत जाहीर केले. 2 डिसेंबर रोजी ग्रुप स्टेजच्या समाप्तीनंतर आखाती देशात प्रवेश मिळवण्यासाठी, तिकीट नसलेल्या चाहत्यांना हय्या कार्ड प्राप्त करावे लागेल, हे एक प्रमुख दस्तऐवज कतारने स्पर्धेसाठी सादर केले (Ticketless fans can enter Qatar) आहे.

1.2 दशलक्ष चाहते अपेक्षित : कतार, फिफा विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळविणारा पहिला मध्यपूर्व देश, याने आठ भविष्यवादी स्टेडियम बांधण्याव्यतिरिक्त क्युरेट केलेल्या उत्सवाची तयारी केली आहे. ज्यात 20 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर या कालावधीत सामने खेळवले जातील. या स्पर्धेदरम्यान अनेक राष्ट्रांचे सुरक्षा दल पोलिसांना मदत करतील. ज्या देशात सुमारे तीस लाख लोकसंख्या आहे. त्या देशात सुमारे 1.2 दशलक्ष चाहते अपेक्षित (FIFA World Cup Qatar 2022) आहेत.

विश्वचषक सुरक्षितपणे आयोजित : फिफा विश्वचषक कतार 2022 आयोजकांनी गुरुवारी म्शेरेब डाउनटाउन दोहा येथील होस्ट कंट्री मीडिया सेंटर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पर्धेच्या नवीनतम ऑपरेशनल पैलूंची रूपरेषा सांगितली. विश्वचषक सुरक्षितपणे आयोजित करण्याची आमची तयारी जाहीर करताना आम्हाला आनंद होत आहे. मंत्रालय अंतर्गत आणि सुरक्षा दलांनी सुरक्षित आणि विशिष्ट स्पर्धेचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी व्यापक योजना आणि कार्यक्रम तयार करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम केले आहे, असे कर्नल जबर हम्मूद जबर अल नुईमी (FIFA World Cup) म्हणाले.

हय्या प्लॅटफॉर्म किंवा हय्या टू कतार 2022 : ते पुढे म्हणाले- आम्हाला आज हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, 2 डिसेंबर 2022 रोजी ग्रुप स्टेजच्या समाप्तीनंतर तिकिट नसलेले चाहते कतार राज्यात प्रवेश करू शकतील. आणि अनोख्या स्पर्धेच्या वातावरणाचा आनंद घेऊ शकतील. तिकीट नसलेले चाहते त्यांच्यासाठी अर्ज करू शकतात. आजपासून हय्या प्लॅटफॉर्म किंवा हय्या टू कतार 2022 मोबाइल अॅपद्वारे कतारमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हय्या कार्डे, सूचीबद्ध आवश्यकतांनुसार आणि 12 वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या मुलांसाठी 500 प्रवेश शुल्क आकारले जाणार (ticket less fans can apply for their Hayya Cards) नाही.

सर्वोच्च स्थानावर : अनेक वर्षांपासून, कतार राज्य हे जागतिक सुरक्षा आणि सुरक्षा निर्देशकांमध्ये सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या देशांमध्ये होते. जे मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांच्या यादीत अग्रस्थानी होते. यामुळे सर्व प्रकारच्या प्रमुख कार्यक्रमांचे सुरक्षितपणे आयोजन करण्यासाठी कतार हा एक आदर्श देश बनतो, असे नुआमी यांनी ठामपणे सांगितले. टूर्नामेंटच्या बाजूला होणार्‍या 90 पेक्षा जास्त विशेष कार्यक्रमांसह चाहत्यांना आनंद देण्यासाठी अनेक सांस्कृतिक आणि मनोरंजन सुविधांची योजना आखण्यात आली आहे.

मोठ्या चाहत्यांचे एक ठिकाण : खालिद अल मौलावी, डेप्युटी डायरेक्टर जनरल, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन्स आणि इव्हेंट एक्सपीरियंस म्हणाले - अल बिद्दा पार्क येथे फिफा फॅन फेस्टिव्हल व्यतिरिक्त, दोहा कॉर्निश हे सर्वात मोठ्या चाहत्यांचे एक ठिकाण असेल, ज्यामध्ये रोव्हिंग परफॉर्मन्स, सांस्कृतिक क्रियाकलाप असतील. दररोज 70,000 पेक्षा जास्त चाहते होस्ट करण्याची क्षमता असलेल्या त्याच्या 6 किमी मार्गावर खाद्य आणि पेयांचे स्टॉल्स आणि किरकोळ दुकाने (Ticketless fans can enter in FIFA World Cup) आहेत.

वेलकम टू कतार : इतर क्रियाकलापांमध्ये दैनिक 'वेलकम टू कतार' शो समाविष्ट असेल, जो जगातील सर्वात मोठ्या पायरोटेक्निक शोपैकी एक आहे. थीम पार्क राइड्स आणि इतर आकर्षणे चाहत्यांसाठी अल महा आयलंड लुसेल येथे 974 बीच क्लब, लुसेल साउथ प्रोमेनेडवरील हया फॅन झोन, नॉर्थ केटाईफान आयलँड आणि एमडीएल बीस्ट डान्स म्युझिक फेस्टिव्हलद्वारे आर्केडिया स्पेक्टेक्युलर येथे खुली असतील. लास्ट-माइल कल्चरल अ‍ॅक्टिव्हेशन्समध्ये 21 ठिकाणी 6,000 हून अधिक परफॉर्मन्स देखील असतील. 20 नोव्हेंबर रोजी दोहाच्या बाहेरील अल बायत स्टेडियममध्ये संध्याकाळी 5 वाजता सुरू होणारा उद्घाटन समारंभ आयोजित केला जाईल.