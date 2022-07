खंडवा (म.प्र) - मध्य प्रदेशातील खंडवा जिल्ह्यात तीन बहिणींनी गळफास ( Three sister committed suicide in khandwa District ) घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यांचे मृतदेह ( Three sister committed suicide in kotaghat village ) फासावर लटकलेले आढळले. ही घटना मंगळवारी रात्री 3 वाजता घडली. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तिघींचेही मृतदेह नाल्यातून बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी ( Three sisters in mp committed suicide ) रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहेत. पोलीस अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

कौटुंबिक व परस्पर संबंधातून आत्महत्या झाल्याचा संशय - ही घटना जिल्ह्यातील जावर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कोटाघट गावातील आहे. जावर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी शिवराम जाट यांनी सांगितले की, सोनू, सावित्री आणि ललिता अशी तीन बहिणींची नावे आहेत. त्यांचे वडील जमासिंग यांचे निधन झाले आहे. कुटुंबात आठ भावंडे आहेत. यातील दोन बहिणींचे लग्न झालेले नव्हते. सोनू आणि सावित्री खांडवा येथील एसएन कॉलेजमध्ये शिकतात. मोठी बहीण सावित्री काही दिवसांपूर्वी माहेरी आली होती. कौटुंबिक व परस्पर संबंधातून ही आत्महत्या झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

मृतांजवळ नव्हती सुसाईड नोट आढळली नाही - एकाच कुटुंबातील तीन सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू झाल्याने गावात खळबळ उडाली आहे. त्याचवेळी पोलिसांना घटनास्थळी कोणतीही सुसाइड नोट किंवा पुरावा सापडलेला नाही. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. तपास आणि शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल.

