जम्मू - जम्मू काश्मीरच्या बडगाम जिल्ह्यामध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी तीन अतिरेक्यांना घेरले आहे ( Three LeT militants Trapped In Budgam ). पकडले जाण्याच्या भीतीने अतिरेक्यांनी सुरक्षा दलाच्या जवानांवर गोळीबार सुरू केला, तर जवानांनीही त्यांना जोरदार प्रत्यूत्तर ( Budgam Encounter ) दिले आहे. अतिरिक्त सुरक्षा दलही या ठिकाणी तातडीने पाठविण्यात आले आहे. अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिरेकी घातपात करण्याचे अलर्ट मिळाले असून देशभरात सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आली आहे. ( Security Arrangements Were Increased )

बडगाम जिल्ह्यात सुरक्षा दलाची दहशतवाद्यांसोबत चकमक सुरू

जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी सांगितले की, राहुल भट आणि अमरीन भट यांच्यासह अनेक नागरिकांच्या हत्येमध्ये सहभागी असलेला दहशतवादी लतीफ रादरही अडकला आहे. "सध्या सुरू असलेल्या चकमकीत लतीफ रादरसह एलईटी (टीआरएफ) चे 03 अतिरेकी अडकले आहेत. राहुल भट आणि अमरीन भट यांच्यासह अनेक नागरिकांच्या हत्येमध्ये लतीफचा सहभाग आहे," काश्मीर झोन पोलिसांनी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (ADGP) काश्मीरच्या हवाल्याने ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

चदूरा तहसील कार्यालयाचे कर्मचारी राहुल भट यांची 12 मे रोजी त्यांच्या कार्यालयात अतिरेक्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती, तर काश्मिरी टीव्ही अभिनेत्री अमरीन भट यांची 26 मे रोजी बडगामच्या चदूरा भागात अज्ञात दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. या घटनांमध्ये सहभागी असलेल्या या अतिरेक्यांना घेरले असून जम्मू-काश्मीरमधील बडगाममध्ये बुधवारी दहशतवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये चकमक झाली, असे पोलिसांनी सांगितले.

हेही वाचा - Bihar Political Crisis : भाजपचा 'पत्ता कट..' बिहारमध्ये 'महागठबंधन'चा प्रयोग.. नितीश कुमार घेणार मुख्यमंत्रीपदाची शपथ.. तेजस्वी होणार उपमुख्यमंत्री