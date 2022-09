पौडी (उत्तराखंड): उत्तराखंड राज्यातील गहर गावात ( theft in gahargaon Uttarakhand ) दोन घरी घडलेल्या चोरीच्या प्रकरणात महसूल पोलिसांनी चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. घटनास्थळावरून सापडलेल्या आधारकार्डच्या आधारे हा गुन्हा दाखल (Case filed on the basis of Aadhaar card Uttarakhand) करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान महसूल पोलिसांनी घटनास्थळावरून एक आधारकार्ड आणि मोबाईल जप्त Aadhar Card Mobile seized Uttarakhand Police केला आहे. त्याआधारे पोलिसांची चोरट्यांचा पुढील तपास सुरू केला आहे.

दागिन्यांसह पितळेची भांडीही चोरली - या प्रकरणाचा तपास करत असलेले महसूल उपनिरीक्षक सतेंद्र चौहान यांनी सांगितले की, शहराला लागून असलेल्या बुआखलजवळील गहरगाव येथे शनिवारी रात्री चोरट्यांनी सतवनसिंग बिश्त आणि शैलेंद्रसिंग बिश्त यांच्या घरी ही चोरी केली. यात सत्तावानसिंग यांच्या घरातून 10 हजारांची रोकड व दोन सोन्याच्या अंगठ्या व जुनी भांडी तर शैलेंद्रसिंग बिश्त यांच्या घरातून जुनी तांबे-पितळेची भांडी चोरीला गेली. घटनेची माहिती मिळताच महसूल पथक घटनास्थळी पोहोचले. तपासादरम्यान एका व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला आहे. सतेंद्र सिंग मुलगा दिलबर सिंग याच्या नावावर आधार कार्ड आहे. आधार कार्डमध्ये पत्ता हरिद्वार असा उल्लेख आहे. तपासाअंती महसूल पोलिसांनी आधार कार्ड सतेंद्र सिंहचे घर असलेल्या बिरखलच्या चोरखिंडा गावातील प्रशासनाला याबद्दल सूचना दिली. प्रकरणातील आरोपी हा चालक असल्याचे सांगण्यात आले. महसूल उपनिरीक्षकांनी सांगितले की, सतेंद्र सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात येत आहे.

फिल्मी स्टाईलमध्ये दारू प्यायली - महसूल उपनिरीक्षक सतेंद्र चौहान यांनी सांगितले की, घटनास्थळी तपास केला असता, चोरट्यांनी घरात बसण्यापूर्वी फिल्मी स्टाईलमध्ये दारू प्यायल्याचे समोर आले आहे. चोरट्यांच्या या पॅटर्ननुसार काही काळापूर्वी परिसरातच इतर चोरीच्या घटनांमध्येही चोरट्यांनी याच पॅटर्नच्या आधारे चोऱ्या केल्या होत्या. या घरांवर दरोडा टाकणाऱ्या चोरट्यांनी परिसरात अन्य घटनाही केल्या असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. उपनिरीक्षक सतेंद्र चौहान यांनी सांगितले की, घटनेच्या रात्री शेजाऱ्यांनी काही लोकांना बंद घराजवळ बोलताना पाहिले होते. त्यानंतर चोरटे परतण्याच्या तयारीत होते. त्यानंतर शेजाऱ्याने एकाला पाठीमागून काठीने मारले, त्यामुळे तो अडखळला. त्यामुळे आरोपींचे आधारकार्ड आणि मोबाईल पडून असल्याची भीती व्यक्त होत आहे.